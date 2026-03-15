Pirotecnia Valenciana se supera con el ritmo y ruido de su mascletà:"un terremoto increíble y un remate bestial"

'Mascletà' De La Pirotecnia Valenciana En La Plaza Del Ayuntamiento - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Valenciana ha disparado este domingo una 'mascletà' con un terremoto "increíble" y un remate final "bestial" que ha supuesto "una apuesta personal por los ritmos y ha superado en su ejecución cómo estaba pensada".

Así lo ha manifestado el pirotécnico de Llanera de Ranes (València), José Manuel Crespo, en declaraciones a los medios tras el disparo, de 320 segundos de duración y que ha contado con 233,27 kilos de material pirotécnico.

Crespo ha contado que esta 'mascletà' era "una apuesta personal por los ritmos". Asimismo, ha destacado que el espectáculo pirotécnico ha salido con una "perfección que ha superado cómo estaba pensada, el terremoto final ha ido increíble y el remate final ha sido bestial".

Además, ha explicado que hace 30 años que el Rey emérito Juan Carlos I, fue a ver una 'mascletà' de su padre, Manuel Crespo: "Hemos querido homenajear ese acto que se hizo con una bandera de humos de España". En esta línea, durante el disparo, también se ha podido ver pintada en el cielo la senyera.

En cuanto al espectáculo que realizará Pirotecnia Valenciana en la 'Nit del Foc' del día 19, lo ha definido como "una 'mascletà' desde un castillo". Igualmente, ha adelantado que "será una noche muy luminosa, con mucho ruido y muy potente, con un ritmo que irá yendo y viniendo todo el tiempo con truenos, con silbidos, con todo". "Hemos intentado enfocarlo por ahí, espero que sea lo que tengamos en mente, igual que la 'mascletà', y que sea de categoría", ha añadido.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado al espectáculo como "espectacular": "Me he tenido que tirar hacia atrás en el momento del terremoto final porque ha sido impresionante". "Qué barbaridad, qué ritmo todo el tiempo", ha señalado al tiempo que ha añadido que "Pirotecnia Valenciana se ha superado, y es solo día 15, no quiero imaginar cómo será el día 19 y el resto de días que nos quedan".

"ME HE QUEDADO SIN PALABRAS"

Por su parte, la investigadora y astronauta Sara García, para la que ha sido su primera 'mascletà', ha subrayado: "Mira que es difícil que yo me calle, pero me he quedado casi sin palabras de lo impactante, sobrecogedor y espectacular que me ha parecido".

Además, ha contado que ha visto por televisión en algunas ocasión este tipo de espectáculo pero "nunca lo había vivido en primera persona y es bastante más intenso de lo que me imaginaba, pero es una maravilla, estoy alucinada".

En esta línea, la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha vivido la 'mascletà "como fallera", ya que ella participa desde pequeña en los actos: "Yo creo que cada día se superan, cada año se superan, hay mucha creatividad".

El espectáculo bajo el lema 'El so de la nostra terra' ha planteado el disparo de manera que ha sido una 'mascletà' muy rítmica y sonora. En la primera fase han jugado con diferentes efectos como humo de colores, sirenas, pitos, roncadoras y serpentinas. Por su parte, el final ha sido totalmente abrumador, lo que ha hecho que el espectador desde cualquier punto de la plaza se sienta integrado dentro de ella para tener una experiencia llena de potencia y sonoridad.

La previa al disparo ha sido amenizada por el Centre de Música i Dansa de Natzaret y ha dado comienzo a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, hayan dado la orden al pirotécnico con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'.

Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido una ovación por parte del público presente.

INVITADOS

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, ha presenciado el espectáculo la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant; la investigadora y astronauta Sara García; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el Jefe de Mando de Transmisiones y Comandante Militar Valencia y Castellón, David Álvarez; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), Manuel José Baeza.

Asimismo, ha estado presente en el balcón del consistorio la Tuna de Dret, el 'influencer' Roi Sastre, la elegida Fallera Mayor Infantil de València (FMIV) en el año 1948, Mª Luisa Manglano de Mas; y el productor de la canción Valencia en Falles, Antonio José Climent.

Además, han disfrutado del disparo miembros de las comisiones de la Falla Tomasos-Carlos Cervera, Cádiz-Literato Azorín, Camino Alba-Castillo Cullera, Ciudad del Artista Fallero y Cádiz-los Centelles.

66 ASISTENCIAS SANITARIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado un total de 66 asistencias, la mayoría de ellas (39) por lipotimias. Además, también se han atendido a diez personas por crisis de ansiedad, nueve por cuerpos extraños en los ojos, cuatro por heridas, una por quemaduras, una por patología cardíaca y dos más por otras causas.

En cuanto a las evacuaciones, han tenido que trasladar a centros hospitalarios a un total de cuatro personas, una por hipertensión, otra por hiperglucemia, una más por una herida en la cara y otra por malestar general.