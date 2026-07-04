Pirotecnia Vulcano presenta 'Vulcanum', una producción aérea que llevará diseño y potencia a la Gran Feria de València

Archivo - Humo de colores durante la XV mascletà de las Fallas 2024, a cargo de la pirotecnia Vulcano de Turís. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Vulcano, tras "emocionar" a miles de espectadores con el espectáculo que "dio la vuelta al mundo" desde la Sagrada Familia de Barcelona, vuelve a sorprender con una nueva creación concebida para romper los límites de la pirotecnia tradicional. Hoy mismo, a las 23.59 horas, la Plaza de la Afición del Valencia Basket, junto al Roig Arena, acogerá el estreno de 'Vulcanum', una producción exclusiva que inaugurará el Festival Pirotécnico de la Gran Feria de València y servirá como gran colofón a la ceremonia de clausura de los Gay Games celebrada en La Fonteta.

Fiel a una forma de entender la pirotecnia donde la innovación y el lenguaje artístico ocupan un lugar protagonista, Vulcano presenta un espectáculo construido sobre tres pilares que definen su identidad: diseño, creatividad y potencia. 'Vulcanum' transformará el cielo en un gran escenario tridimensional gracias a una compleja infraestructura aérea.

689 artificios pirotécnicos estarán distribuidos sobre un truss de 90 metros cuadrados, suspendido a 25 metros de altura mediante una grúa de gran tonelaje, del que descenderán 31 cuerdas verticales de 25 metros, convirtiendo la estructura en un inmenso lienzo de luz y fuego.

La espectacularidad visual irá acompañada de una ejecución técnica de máxima precisión: 2.169 líneas de disparo, 89 módulos electrónicos, 17 conjuntos pirotécnicos, 24 posiciones de disparo, dos secuencias rítmico-sonoras, 149 kilos de materia reglamentada y 9 minutos y medio de espectáculo.

Todo el montaje se realizará por dos sistemas de disparo sincronizados mediante código de tiempo, garantizando que cada efecto se produzca con una precisión absoluta.

Más allá de las cifras, 'Vulcanum' es una propuesta concebida para emocionar. Un espectáculo en el que la arquitectura aérea, el movimiento, la sincronización y la fuerza de la pólvora dialogan para crear imágenes de gran impacto visual.

En un comunicado, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha animado a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de una programación "pensada para sorprender, emocionar y seguir haciendo de València una referencia internacional en el arte pirotécnico".

Con 'Vulcanum', Pirotecnia Vulcano inicia el Festival Pirotécnico de la Gran Feria de València con una producción que aspira a convertirse en "uno de los grandes hitos" de esta edición.