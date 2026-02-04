La Plaça del Llibre incorporará a las poblaciones afectadas por la dana

Presentación Plaza del Libro - FUNDACIÓ FULL

La Plaça del Llibre visitará en 2026 al menos ocho localidades e incorporará a las poblaciones afectadas por la dana del 29 de octubre con una cita pendiente de localización definitiva.

La Fundación FULL pel Llibre i la Lectura ha presentado este miércoles en la Biblioteca Pública Pilar Faus de València la imagen y el calendario de estos certámenes, que llevan el lema de 'La lectura en temps de crisi"

La presidenta de la fundación, Alicia Sellés, ha definido el evento como "un espacio donde la reivindicación y la celebración se encuentran en la calle, porque la cultura y la lengua son derechos".

Este año, contará con una nueva plaza que se suma al conjunto existente hasta el momento. La fundación ha anunciado la incorporación de una edición que engloba a las localidades afectadas por la barrancada, aunque todavía no se conoce el pueblo definitivo.

La entidad sitúa "el epicentro en el papel que ejercen el libro y la lectura como herramientas de cuidado, acompañamiento emocional y fortalecimiento comunitario en situaciones de emergencia". En concreto, persigue promover a autores, profesionales del fomento lector y editoriales perjudicados por la riada.

También ha asistido a la presentación la directora general del Libro, el Cómic y la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez Salvador, que ha destacado "el deber de las instituciones de estar junto a la ciudadanía y de entender la cultura como lo que somos". También ha subrayado su agradecimiento por "un diagnóstico rápido del que se necesitaba después del paso de la dana y otorgar la oportunidad de hacer visibles los pueblos afectados y sus lectores".

La representante del Ministerio ha recordado que las ayudas de este departamento alcanzan 200.000 euros para acciones de fomento de la lectura a los municipios afectados.

El ilustrador Elías Taño ha presentado la nueva imagen que acompañará las diferentes ediciones. Después de la elaboración de borradores, se ha decidido que cada plaza estará ilustrada con cuatro carteles colocados por toda la ciudad, en los que se lanzan mensajes como 'Llegir és resistir'.

MÁS DE 3.000 TÍTULOS

El director de la Plaza del Libro, Rafael Domínguez, ha avanzado que se difundirá un muestrario de más de 3.000 títulos de literatura valenciana. Se trata, por tanto, "del escaparate más grande de producción y creación valenciana y en valenciano", ha apostillado la presidenta de FULL.

Entre los colaboradores figuran Escola Valenciana, Acció Cultural, Associació d'Editorials del País Valencià, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana y otros agentes como librerías, editoriales, asociaciones, centros educativos, bibliotecas, instituciones y creadores.

La organización apuesta por que cada ciudad que acoge la Plaça del Llibre tenga una identidad propia: Alicante, centrada en el público infantil y juvenil; Gandia, como espacio de centralidad para autoras y autores; Castelló, vinculada a la identidad cultural; y València, como la gran plaza, un punto de encuentro y la proyección del conjunto del proyecto.

Las fechas de celebración son las siguientes: Alicante, que este año cumple una década, y tendrá lugar del 20 al 22 de febrero; en Castelló se desarrollará del 27 al 29 de marzo; en Gandia se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo; en l'Horta Sur se prevé del 5 al 7 de junio; València la celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre; Montcada del 20 al 22 de noviembre; Picassent del 27 al 29 de noviembre; y finalmente, Llucena del Cid el 5 de diciembre.