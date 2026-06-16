El Plan de Gestión del Eclipse del Consell establece ocho puntos oficiales para una observación segura del fenómeno

Presentación del Plan de Gestión del Eclipse del Consell - GVA

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Gestión del Eclipse Solar Total del Consell ha establecido ocho puntos oficiales para una observación segura del fenómeno en la Comunitat Valenciana -ubicados en las localidades de Aras de los Olmos, Benassal, Castelló de la Plana, Macastre, Peñíscola, Puçol, Utiel y València-- gracias a un programa con cinco pilares operativos: emergencias, educación y ciencia, turismo, transporte y movilidad y sanidad.

La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha presentado el Plan de Gestión del Eclipse de la Comunitat Valenciana en un acto celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias intervendrán la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama y al que también ha asistido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

El Eclipse Solar Total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto que en la Comunitat Valenciana comenzará a las 19.32 y tendrá el punto álgido a las 20.28 horas, cuando la luna tapará por completo el sol. En concreto, en Castelló, la duración será de 1 minuto y 35 segundos, mientras que en València ciudad será de 1 minuto y 2 segundos. En la provincia de Alicante la totalidad del eclipse no será visible.

El director general de Ciencia e Investigación de la Generalitat Valenciana, Rafael Sebastián Aguilar, ha explicado que se prevé una gran afluencia turística a la Comunitat Valenciana de todas las franjas del planeta ya que este tipo de acontecimiento astronómico puede generar el desplazamiento de hasta medio millón de personas. Además, coincidirá con el puente de agosto.

Por ello, en la selección de los ocho puntos, además de una valoración previa de la buena visibilidad, uno de los criterios es que tuviera un aforo mínimo de mil personas, además de otros parámetros como párkings disuasorios y servicios de autobuses lanzadera, buenos accesos o instalaciones sanitarias. La distribución territorial elegida, que incluye zonas de costa e interior, busca así "evitar la concentración masiva en un único enclave y favorecer una experiencia ordenada y segura".

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha señalado que se trata de "una ocasión única para mostrar la capacidad científica y organizativa de la Comunitat Valenciana". En esta línea, ha subrayado que el eclipse del 12 de agosto apela "a la responsabilidad de las instituciones, al rigor y a la coordinación y apoyo de todas las administraciones para que cada persona que quiera vivir este fenómeno lo haga con seguridad, tranquilidad y todas las garantías".

El Consell ya ha trasladado las ocho ubicaciones al Ministerio de Interior para que articule también los servicios requeridos. La mayor afluencia se prevé en las de Castelló, desde el Planetario hasta el río, con un aforo previsto de hasta 60.000 personas; mientras que la playa valenciana de la Malvarrosa tendrá una capacidad de 10.000 personas y en el parking disuasorio Peñíscola para 5.000 al igual que en las partidas de Cerrao Santo y la Higueruela de Aras de los Olmos.

La zona de el Castillo de Macastre podrá albergar 1.500 personas, mientras que el resto de emplazamientos tendrá una capacidad de mil personas: la Muela de Santa Catalina en Aras de los Olmos, la ermita de Sant Cristòfol en Benassal, la playa de Puzol, y el Pico del Remedio en Utiel.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

En materia de seguridad y emergencias, el plan incluye la coordinación con los ayuntamientos que cuentan con un punto oficial de observación, así como la coordinación con la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil. En los espacios con mayor previsión de afluencia, se habilitarán aparcamientos disuasorios y corredores de emergencia.

En este sentido, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que el operativo diseñado "no deja ninguna zona sin cobertura, con recursos desplegados en los ocho puntos establecidos". "Estaremos preparados para responder ante cualquier contingencia. Se reforzarán los sistemas de coordinación, las comunicaciones de emergencia, la atención del teléfono 112 y los dispositivos preventivos necesarios para responder con eficacia allí donde sea necesario", ha recalcado.

También se ha trasladado a los Ayuntamientos recomendaciones como la instalación de baños químicos, un sistema de posiluminación para cuando termine el evento --sobre las 21.18 horas--, casetas de información o reforzar la limpieza.

Por su parte, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha explicado que el plan incluye materiales formativos para todas las etapas educativas, así como una plataforma digital destinada a centralizar la programación científica y las charlas y actividades divulgativas relacionadas con el eclipse.

"Queremos que el eclipse sea recordado no solo por su belleza, sino también por la capacidad de la Comunitat Valenciana para organizarse, explicar, prevenir y cuidar. Mirar al cielo ese día será una forma de aprender, de compartir y de entender mejor nuestro lugar en el universo porque la ciencia no puede quedarse alejada de los laboratorios.", ha indicado

Por ello, la comunicación institucional sobre la ocultación solar del 12 de agosto, incluidos todos los materiales y contenidos específicos, se articulará en varios idiomas a través de los canales institucionales de la Generalitat, la web específica eclipses.gva.es y los perfiles oficiales de redes sociales.

REFUERZO SANITARIO

En el ámbito sanitario, la Conselleria de Sanidad coordinará centros de salud, servicios de urgencias hospitalarias, Puntos de Atención Continuada (PAC) y, en especial, los servicios de Oftalmología de los departamentos de salud a los que correspondan los municipios que se encuentran en zonas estratégicas de observación del eclipse, o con previsión de concentración de visitantes, que estarán prevenidos para garantizar la adecuada atención sanitaria a la ciudadanía ante posibles incidencias.

La Dirección General de Salud Pública recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas frente a posibles lesiones oculares, que pueden manifestarse incluso en los días posteriores a la observación. Para ello, se incide en la necesidad de tener en cuenta consejos como no mirar directamente al Sol sin filtros certificados y evitar el uso de gafas solares convencionales, radiografías o filtros caseros.

Asimismo, se insiste en la necesaria aplicación de protector solar SPF 50+ y se aconseja buscar la sombra de forma periódica, mantener una hidratación frecuente y evitar la exposición prolongada en horarios de radiación intensa. Además, se distribuirán ambulancias en las zonas y municipios considerados de mayor riesgo.