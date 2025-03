Una 'Plantà' crítica con el ser humano en la naturaleza mira al cielo y llena València de la "máxima ilusión" en Fallas

Más de 750 monumentos falleros se despliegan en la ciudad, con nueve comisiones de sección Especial y un recuerdo a la dana

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fallas de todas las categorías ultiman los detalles antes de que el jurado pase por los monumentos falleros a primera hora de este domingo, tras días de trabajo para convertir las calles de València en un museo al aire libre, donde poder contemplar el arte efímero inaugurado en estos días de 'Plantà'.

Los monumentos falleros de mayor envergadura y presupuesto son las nueve comisiones de la sección Especial, que mantiene su composición con Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana --como defensora del cetro fallero--, Exposición-Micer Mascó, Plaza el Pilar, Convento Jerusalén-Matemático Marzal, Na Jordana, Sueca-Literato Azorín, Cuba-Literato Azorín, Almirante Cadarso-Conde de Altea y Reino de Valencia-Duque de Calabria.

La ganadora del pasado año, Monestir de Poblet-Aparici Albiñana, popularmente conocida como 'L'Antiga de Campanar', presenta estas Fallas un monumento obra de Josué Beitia, uno de los artistas falleros afectados por la dana.

A pesar de que su taller en Benetússer se vio damnificado por la barrancada, ha logrado "una 'Plantà' bonita y una falla preciosa, con ánimo de estar en lo más alto del podio", según ha asegurado su presidente, Rafa Mengó, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que se ha mostrado "agradecidísimo" con el esfuerzo de Beitia en un proyecto que alcanza los 200.000 euros de presupuesto.

El artista, que ha recibido apoyo de las comisiones de Dénia, Alzira y L'Antiga, ha diseñado una falla bajo el lema de 'Pangea', la leyenda de los continentes desaparecidos. De este modo, se ha integrado la evolución de los distintos continentes.

"Estamos muy ilusionados y muy emocionados porque después de ver al artista tan fastidiado y de recordar aquello, el pensar lo que tenemos ahora mismo en la falla, pues la verdad es que va a ser muy emocionante verla acabada", ha expresado Mengó.

"NO SE CONCIBE UNA FALLA SIN SÁTIRA"

Por su parte, Plaza del Pilar, que este año cumple una década desde que se alzó con el primer premio por última vez, vuelve a apostar por octavo año consecutivo por el artista Paco Torres y cuenta con un presupuesto de 180.000 euros. Con la obra 'Icònica', que parte de la premisa de realizar la 'Plantà' más reconocible de la ciudad, esta falla trae a la plaza personajes simbólicos del mundo de la cultura como Marilyn Monroe, Freddie Mercury, el Joker, Charles Chaplin o el cuadro de 'El beso' de Klimt, así como un recuerdo a los afectados por la dana.

Además, el remate de la parte trasera de la falla, que "parece que tiene fama de estar menos elaborado", está diseñada para representar "el lado oscuro de la vida", ha señalado su vicepresidenta primera, María Jesús Andrés. Siguiendo la temática cinéfila, en este lado "reina Darth Vader y la Guerra de las Galaxias".

En relación a "lo icónica que es la vida del día a día", tanto a nivel político como del mundo de las Fallas, este monumento incluye escenas en las que aparece el presidente de Rusia, Vladimir Putin; su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump; el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, o el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. "No se concibe una falla sin gracia, sin sátira y sin crítica sana. Nunca ofensiva", ha reivindicado.

De este modo, Andrés ha expresado que mantiene su "máxima ilusión" en esta jornada y que su deseo es "el primer premio". "Lo ansiamos desde hace mucho tiempo y parece que se nos está haciendo de rogar. Pero, hasta mañana por la noche, tenemos esa ilusión", ha manifestado.

"'PLANTÀ' MUY COMPLICADA"

'Or' es la creación del taller de David Sánchez Llongo para Convento Jerusalén-Matemático Marzal, tras su "exitoso" paso por Exposición-Micer Mascó. El monumento se ha montado en "una de las 'Plantàs' más complicadas", según recuerda su presidente, Paco Segura.

"Queríamos haber empezado a plantar el día 5 o 6, pero las lluvias nos han retrasado bastante", ha lamentado. La obra este año cuenta con 250.000 euros de presupuesto, el más grande de la sección Especial.

Reflexiona sobre cómo el oro ha ayudado a levantar grandes imperios, pero también ha provocado su ruina. Segura la ha definido como "probablemente una de las mejores fallas de la historia de Convento Jerusalén".

En cuanto a las escenas de actualidad, también aparecen representados temas televisivos, como "la guerra en busca del minuto de oro" entre David Broncano y Pablo Motos, o cuestiones del mundo fallero, como la escena 'En busca del oro de las Fallas', en la que aparecen presidentes de la sección Especial y Junta Central y representa "la guasa que hubo el año pasado con los premios, que será una de las escenas más vistas o grabadas", ha asegurado.

Asimismo, el monumento también recuerda la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia y homenajea a los voluntarios que, "con corazón enorme, nos salvaron del barro" e hicieron "volver a la vida" a muchos comercios.

ESPERAN "RECOMPENSA DE BUENOS PREMIOS"

Por su parte, Exposición-Micer Mascó, tras la marcha del artista David Sánchez Llongo --que les llevó a ganar el primer premio de su historia en 2023--, este año ha apostado por Salva Banyuls y Néstor Ruiz con 'Jaque mate a la rutina', una obra cuyo presupuesto asciende a 182.000 euros y con una temática "bastante sencilla, pero bonita y tradicional", según ha destacado su presidente Manolo Mas.

Aunque durante esta semana no ha dejado de llover en la capital de la pólvora, Mas ha señalado que la falla "no tiene ni un solo desperfecto" por el agua, porque los artistas "la protegen con un esmalte". Por lo tanto, ahora el equipo está "aprovechando el tiempo al máximo" y "colocando los ninots en las escenas que quedan por montar", ha indicado.

La propuesta está protagonizada por una "imponente" y humanizada reina del ajedrez que simboliza los juegos de mesa como "el remedio más eficiente contra el aburrimiento y la rutina", acompañada por otras representaciones del "ocio tradicional" como la lectura, el cine o el teatro.

Las cuestiones de actualidad no tienen cabida, este año, en las escenas. "Nuestros artistas no la tocan --la actualidad-- con personajes, no tienen la costumbre, procuran hacer un ingenio y humor bastante blanco, neutro, pero sin hacer una crítica especial o agresiva ni a nada ni a nadie", ha recalcado el presidente, que espera "que no llueva" durante la semana fallera y que "el trabajo intenso" de Exposición-Micer Mascó obtenga "la recompensa de buenos premios".

"ASPIRAR AL PODIO EN UN AÑO ESPECIAL"

Por su lado, Na Jordana ha desplegado una gran sacerdotisa del tarot, que se dispone a hacer una tirada de cartas en la plaza del Portal Nou. Se trata de una composición elaborada por el artista Mario Gual --que ya diseñó una pitonisa en 2024--, y pretende "disfrutar y aspirar al podio en un año especial, el 75 aniversario de la comisión actual", ha recalcado su subdelegado de festejos, Alejandro Montero.

La 'Plantà' de la obra, que cuenta con 180.000 euros, "está siendo muy dura con todo el tema del agua, muy incómodo, ya desde el inicio del transporte de las piezas hasta el montaje con la grúa o el rematar con la jardinería", ha señalado.

PERSONAJES DEL MUNDO FALLERO

Fuera de concurso, la falla municipal 'Fauna Fallera', de los artistas Alejandro Santaeulalia y Vicente Llàcer, plantea una jungla en la que todos los personajes son animales humanizados, como fórmula de parodiar los variados personajes del mundo fallero.

Una familia de felinos falleros preside el centro de la composición, sobre los que se sitúan un enorme buey y un hipopótamo, así como unas falleras. El monumento lo rematan dos mandriles, y la escena está rodeada de referencias al turismo, las fiestas en los casales y los personajes de la fiesta.