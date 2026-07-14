La plantilla de Lladró, en huelga para exigir el cumplimiento del convenio y un plan de viabilidad

Plantilla de Lladró - UGT FICA PV

VALENCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada este martes en Grupo Lladró, para exigir el cumplimiento del convenio colectivo y la presentación de un plan de viabilidad que garantice el empleo, ha contado con un "amplio seguimiento" que ha logrado que la producción quede "prácticamente paralizada", según ha informado UGT FICA PV.

La movilización responde al "creciente malestar de la plantilla que lleva años realizando importantes esfuerzos para contribuir a la continuidad de la actividad, aceptando sacrificios y demostrando un firme compromiso con la empresa, sin que la dirección haya correspondido con una estrategia clara que aporte estabilidad y confianza", ha denunciado el sindicato en un comunicado.

La presidenta del comité de empresa, Laura Sánchez, ha explicado que la dirección ha comunicado su intención de descolgarse del convenio colectivo al alegar que no dispone de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los atrasos salariales.

"La empresa nos dice que no tiene liquidez para asumir esos pagos, pero las personas trabajadoras reclamamos que los recortes se busquen en otras partidas y no, una vez más, en la plantilla", ha señalado.

En la misma línea, el miembro del comité de empresa de Arte y Porcelana Andrés Martínez ha denunciado que la propuesta empresarial supone que "sean nuevamente los trabajadores quienes asuman las consecuencias de la situación de la empresa".

Martínez ha subrayado que "la plantilla lleva diez años soportando ERTE, ERE y congelaciones salariales". "Una parte de los trabajadores ya tiene el salario congelado desde hace una década por la aplicación del sistema de valoración de puestos HAY, y ahora la empresa pretende extender esa congelación también al personal de producción", ha criticado.

UGT FICA PV ha exigido a la dirección que aplique "de manera inmediata" los incrementos salariales recogidos en el convenio colectivo y que traslade "un mensaje de tranquilidad a la plantilla mediante la presentación de un plan de viabilidad serio, transparente y creíble que garantice la continuidad de la actividad industrial".

"Ha quedado demostrado que congelar salarios o intentar descolgarse del convenio colectivo no resuelve los problemas de la empresa. La solución pasa por una gestión responsable, una estrategia industrial con visión de futuro y el respeto a los derechos de quienes han sostenido Lladró durante todos estos años", ha subrayado el sindicato.

La organización sindical ha advertido de que "las movilizaciones continuarán mientras la empresa mantenga su intención de incumplir el convenio colectivo y no presente un proyecto de futuro que garantice la viabilidad de la actividad y el mantenimiento del empleo".

En este sentido, la representación de la plantilla ya ha convocado una segunda jornada de huelga para el próximo jueves, 23 de julio, con el objetivo de mantener la presión sobre la dirección y reclamar una negociación que permita desbloquear el conflicto.