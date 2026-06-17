Plataforma en defensa de l'ensenyament acaba curso con una "fiesta reivindicativa" que pide seguir la negociación

Protesta de docentes en la Plaza de la Virgen de València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic finaliza el curso con una "fiesta reivindicativa" por la escuela pública programada para el viernes 26 de junio.

La entidad hace un llamamiento a toda la comunidad educativa para participar en este encuentro "lúdico" en la plaza de la Virgen de València, escenario "icónico de las movilizaciones y de la huelga educativa" de la enseñanza pública no universitaria, destaca la organización en un comunicado.

Los colectivos que integran la plataforma preparan en estos momentos un encuentro por la escuela pública donde quieren" despedir un curso marcado por las movilizaciones y la huelga indefinida.

Así, de 19.00 a 21.00 horas, el encuentro busca "un doble objetivo": despedir el curso de forma lúdica y "mostrar la fuerza de la comunidad educativa alertando a la Conselleria de Educación que la negociación todavía no ha acabado y que el mes de septiembre se prevé reivindicativo con la posibilidad de reavivar la huelga por parte de la plataforma sindical".

La Plataforma quiere "hacer entender de una vez y por todas a la Conselleria que hay que llegar a una solución ya y que debe poner todo de su parte y negociar sin ninguna condición con la plataforma sindical porque el fin de la huelga tiene que ser una realidad y no lo es a estas alturas por mucho que la consellera, Carmen Ortí, diga a los medios de comunicación que el balance es positivo".

Las negociaciones, insisten, "tienen que ser reales y efectivas y atender las demandas del profesorado y de la comunidad educativa". "La Conselleria se equivoca si piensa que la huelga ha acabado, le pedimos tanto a ella como la plataforma sindical que continúen las negociaciones porque si no llegaremos a septiembre y volveremos a estar en lucha", advierte la presidenta de FAMPA-València y portavoz de la Plataforma, Elisabet García.