Plataforma en Defensa de Sanitat Pública convoca acciones y una concentración en València ante el "colapso" del sistema

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià ha convocado una semana de acciones, que culminarán con una concentración en València, para visibilizar la "grave situación" del sistema sanitario público, que denuncian que está "colapsado", y exigir "medidas urgentes" a la administración autonómica.

Así lo han detallado este viernes en una rueda de prensa en València dos miembros de la Plataforma: el vicepresidente de la Asociación Ciudadana para la Defensa y Promoción de la Salud del País Valenciano, Eduardo Zafra Galán, y el presidente de la Coordinadora de Plataformes de Dependència i Diversitat Funcional del País Valencià, Emilio García.

En concreto, la Semana en Defensa de la Sanidad Pública tendrá lugar del 3 al 9 de noviembre, con diversas conferencias, charlas o actos informativos, y en la que animan a realizar concentraciones a las puertas de los centros de salud y hospitales.

Todas estas actuaciones culminarán el sábado 8 de noviembre con una concentración en la Plaza de la Virgen de València, a las 11.00 horas, a la que han animado a acudir a las asociaciones, profesionales y ciudadanía para "ir de la mano en la defensa del sistema sanitario público".

Por el momento, han precisado que están convocadas concentraciones en localidades alicantinas como Elda, Elche o Torrevieja. Además, en Manises (Valencia), los profesionales se concentrarán los jueves 6 y 13 de noviembre, tras realizar ya dos protestas el 23 y 30 de octubre.

Zafra ha alertado de que la sanidad pública está "en una situación crítica en todo el Estado", con "muchos problemas", entre los que ha citado unas listas de espera "descomunales" e "insufribles"; una atención primaria "que es muy potente pero a la que es difícil acceder" porque está "completamente colapsada"; o la "fuga de talento" de profesionales porque las condiciones laborales "no son las adecuadas".

Igualmente, ha denunciado que la salud pública está "absolutamente despreciada por la Conselleria de Sanidad", tras tener un papel "muy relevante" en la pandemia, "pero que ahora otra vez queda absolutamente fuera de lugar"; así como otros "problemas muy gordos", como la salud mental, la coordinación entre el sistema social y el sanitario o la falta de participación ciudadana.

AFRONTAR "NUEVOS RETOS"

Por su parte, Emilio García ha concretado que exigen la reducción de las listas de espera, con "buena gestión de recursos"; el fortalecimiento de la atención primaria y la "mejora" de accesibilidad, hospitales "a pleno rendimiento"; o la atención urgente a la salud mental, donde ven "necesario desarrollar un modelo comunitario".

Además, reclaman la recuperación de departamentos de salud privatizados e impulsar la dedicación exclusiva de profesionales sanitarios; potenciar la salud pública con un "sistema integrado que vigile, prevenga y promocione la salud" y afronte nuevos retos como el cambio climático; la participación ciudadana para "adaptar el sistema a las necesidades reales"; y el fomento de la competencia lingüística en valenciano.

Al respecto, Zafra ha lamentado que la ciudadanía lleva "mucho tiempo sufriendo" con el sistema público sanitario, por lo que cree "urgente" que la sociedad se movilice para "reivindicar una gestión más eficaz". En este punto, ha admitido que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada, pero ha recalcado que además "hay una falta de gestión eficaz en la sanidad pública que está repercutiendo de manera general, sobre todo en sectores poblacionales y económicos más desfavorecidos, porque la gente que puede se va a la privada".

"No es que queramos agitar el panorama, sino que es una realidad palmaria que tenemos un problema grave con la sanidad pública, un sistema absolutamente valorado por la ciudadanía y que, poco a poco, se está deteriorando y haciendo que mucha gente se frustre", ha recalcado, al tiempo que ha insistido en que se necesita "una salud pública potente".

MANISES: "NO VAMOS A PARAR"

Por su parte, Soni Martínez, representante de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Manises, ha lamentado que pese a que en 2024 se revertió al sistema público el departamento "la calidad asistencial no ha ganado porque seguimos todavía con mentalidad privada".

Además, ha afeado que el departamento todavía no tiene interconexión con la red pública de los historiales de pacientes, lo que "dificulta mucho el trabajo a la hora de un diagnóstico rápido, que haya una urgencia vital".

Por ello, Martínez ha sostenido que no han parado "nunca", "ni vamos a parar", porque quieren una asistencia "de calidad", con el objetivo de que "los derechos fundamentales no se pierdan por el camino".