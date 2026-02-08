Una plataforma desarrollada por investigadores de la UPV ayuda a mejorar el diagnóstico e investigación sobre epilepsia

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma volBrain (volbrain.net), desarrollada por investigadores del Instituto Itaca de la Universitat Politècnica de València (UPV), ayuda a mejorar el diagnóstico e investigación sobre epilepsia. volBrain incorpora un conjunto de herramientas de análisis cerebral a partir de imágenes de resonancia magnética basadas en inteligencia artificial. Ha sido desarrollada por el grupo de investigación MIA-LAB, liderado por el profesor José Vicente Manjón.

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo y, en muchos casos, está asociada a alteraciones estructurales en regiones específicas del cerebro. Por ello, la correcta identificación y cuantificación de estos cambios resultan "clave" para mejorar el diagnóstico, la planificación terapéutica y el seguimiento clínico de los pacientes, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En este contexto, volBrain proporciona información "cuantitativa, objetiva y reproducible" sobre múltiples estructuras cerebrales "directamente relacionadas con distintos tipos de epilepsia", lo que facilita un análisis "detallado" de las regiones que suelen verse afectadas en esta patología.

"La epilepsia afecta a redes cerebrales complejas en las que intervienen estructuras clave como el hipocampo, el tálamo, la amígdala, la corteza entorrinal o los ganglios basales. Las herramientas desarrolladas en volBrain nos permiten analizar estas regiones con un nivel de detalle y objetividad sin precedentes, identificando alteraciones estructurales sutiles que son especialmente relevantes en epilepsias focales y del lóbulo temporal", ha señalado José Vicente Manjón, responsable del grupo MIA-LAB.

En este sentido, el investigador de Itaca indica que esta información puede ayudar a "mejorar el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes, así como a avanzar en la comprensión de los mecanismos cerebrales implicados en la enfermedad".

FORTALEZAS

Una de las principales fortalezas de volBrain es que democratiza el acceso a técnicas avanzadas de análisis cerebral al ofrecer una plataforma online gratuita para uso en investigación y validada científicamente mediante numerosas publicaciones internacionales.

En los últimos años, volBrain se ha convertido en una herramienta de referencia para el desarrollo de múltiples estudios clínicos y de investigación en neuroimagen tras procesar online más de 750.000 cerebros en todo el mundo.

"Gracias a estas herramientas, clínicos e investigadores pueden detectar alteraciones estructurales sutiles difíciles de identificar visualmente, comparar a cada paciente con bases de datos normativas, mejorar la estratificación de pacientes y apoyar la toma de decisiones clínicas, así como avanzar en el conocimiento de los mecanismos cerebrales implicados en la epilepsia", ha destacado Sergio Morell, investigador del grupo MIA-LAB de Itaca.