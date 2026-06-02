Plataforma per l'Ensenyament convoca una "huelga de familias" el próximo viernes

Protesta del sector educativo frente a la Conselleria de Educación. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en defensa de l'ensenyament públic hace un llamamiento a una "huelga de familias" para que los padres y madres no lleven a sus hijos e hijas a los centros educativos el próximo viernes 5 de junio y sea en esta ocasión el profesorado quien acuda a su puesto de trabajo para "paliar los efectos económicos" de la huelga indefinida que están llevando a cabo desde el pasado 11 de mayo.

En un comunicado, el colectivo muestra de nuevo su "apoyo al profesorado en la cuarta semana de huelga". Esta vez, aboga por que el próximo viernes sean las familias, "con la solidaridad que vienen demostrando, las que masivamente no lleven a sus hijos e hijas a clase y vacíen los centros educativos de alumnado".

En cambio, proponen que sean los docentes los que acuda a trabajar para "poder tener un respiro económico al menos ese día, el día veinte de la huelga indefinida".

La Plataforma propone esta acción para "hacer entender de una vez y por todas a la Conselleria de Educación que hay que llegar a una solución ya y que tiene que poner todo de su parte y negociar sin ninguna burla con la plataforma sindical para que el fin de la huelga sea una realidad".

Por otro lado, ante las instrucciones de evaluación y calificación del alumnado al final del curso 2025-2026 publicadas ayer por la Conselleria, la Plataforma, "como representante de toda la comunidad educativa", recalca que "velará junto a los sindicatos para que la huelga no perjudique al alumnado a quien hay que garantizar su derecho a ser evaluado, al igual que defenderá el derecho del profesorado a hacer huelga y a defender unas condiciones laborales dignas".

"La solución está en manos de la Conselleria y es ella quien tiene que dar respuesta al conflicto que tiene encima de la mesa desde hace cuatro semanas. Si la conellera Carmen Ortí no sabe y no es una interlocutora válida, que dimita", enfatiza la portavoz de la Plataforma y presidenta de Fampa-València, Elisabet García, quien ha lamentado las últimas declaraciones realizadas por la titular de Educación sobre la "politización" de la huelga.

Junto a la huelga de familias prevista para este viernes, la entidad convoca también manifestaciones por la tarde en València y Castelló a las 19.00 horas. En Alicante la manifestación está prevista para el jueves a las 18.30.