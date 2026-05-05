La playa de San Juan, en Alicante, "una de las únicas" del mundo con bandera azul desde hace 40 años

Playa de San Juan, en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La playa de San Juan, en Alicante, es "una de las únicas" siete del mundo que cuentan con bandera azul "de forma ininterrumpida desde hace 40 años". La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha dado a conocer este martes los resultados anuales de este programa anual en los que destaca la Comunitat Valenciana como autonomía con más banderas azules (152 playas). La provincia alicantina lidera con 76, señala el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Según recoge el consistorio, "la ciudad de Alicante revalida sus cuatro playas con bandera azul de 2025, San Juan, El Postiguet, Urbanova y Tabarca". Para este 2026, no se ha presentado la candidatura de La Albufereta, al igual que sucedió el año pasado, "tras la detección de valores anómalos en algunos parámetros de la calidad del agua en una de las mediciones realizadas el pasado verano dentro de las que lleva a cabo de forma rutinaria la Conselleria de Medio Ambiente".

"Para obtener la bandera azul se tienen en cuenta distintos parámetros que tienen que ver con la calidad del agua, el nivel de los servicios prestados en las playas y la seguridad general y de los bañistas", agrega el Ayuntamiento de Alicante.

Y precisa que, junto a la playa de San Juan, "han obtenido la bandera azul de forma ininterrumpida durante 40 años otras seis playas, todas ellas españolas, tres de ellas en la provincia de Alicante, al igual que los dos puertos deportivos que también la han obtenido todo este tiempo".

Se trata de Alcalá de Xivert (El Carregador), Calp (La Fossa), Cullera (Sant Antoni), El Campello (Carrer la Mar), Gandia (Nord), Oleiros (Bastiagueiro), a los que se añaden dos puertos deportivos: el Club Náutico de Altea y Real Club Náutico Calpe.

Desde el Ayuntamiento de Alicante han remarcado que España lidera la clasificación de banderas azules en el mundo con 794 (44 más que en 2025), con 677 para playas, 111 para puertos deportivos y seis para embarcaciones turísticas.