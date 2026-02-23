PLD Space prepara la tercera edición de AdAstra Early Talent Day para promover "talentos emergentes"

AdAstra Early Talent Day - PLD SPACE

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa aeroespacial PLD Space, con sede en Elche (Alicante), celebrará el 5 de marzo un evento virtual desde el plató de sus instalaciones en el marco de la tercera edición del programa de prácticas AdAstra Early Talent Day, con el fin de promover "talentos emergentes" entre jóvenes recién graduados en ingeniería, negocio y perfiles técnicos de producción, cuya motivación sea iniciar su carrera en un proyecto de lanzadores de "alto impacto" en España y Europa.

Desde la compañía consideran que esta iniciativa refleja su "compromiso" con la creación de "oportunidades formativas y profesionales para jóvenes talentos, favoreciendo el desarrollo de habilidades tecnológicas avanzadas, mejorando la empleabilidad de las nuevas generaciones y contribuyendo a la construcción de una sociedad más capacitada para afrontar los retos del futuro".

En sus dos primeras ediciones, el programa AdAstra Early Talent ha logrado 2.500 registros en los eventos en 'streaming', más de 1.200 candidaturas recibidas, 50 jóvenes talentos seleccionados y 30 contratados en 2025, principalmente en perfiles de ingeniería y posiciones técnicas industriales, según ha detallado la empresa en un comunicado.

Del mismo modo, ha explicado que la iniciativa cuenta con la colaboración de las universidades y escuelas técnicas "más prestigiosas" de España, lo que consolida "la atracción de talento altamente cualificado para el sector", ha resaltado.

Así, PLD Space tiene convenio con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universidad de Zaragoza (Unizar), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Miguel Hernández (UMH) o la Universidad de Alicante (UA). También colabora con escuelas de negocio como MIOTI, IE, EDEM o ESCP.

CONTENIDO Y FORMATO

La tercera edición de AdAstra Early Talent Day se celebrará el 5 de marzo en un evento virtual desde el plató de PLD Space en su sede central en Elche. La sesión arrancará con la participación de los cofundadores de la empresa, Raúl Torres y Raúl Verdú, así como con una intervención del ingeniero y divulgador aeroespacial Sergio Hidalgo.

Los participantes también se adentrarán en el proceso de desarrollo actual del lanzador Miura 5 de la mano de los responsables de Programa, además de los equipos de ingeniería, fabricación y testing.

El presidente ejecutivo, Ezequiel Sánchez, abordará el enfoque de negocios que define la trayectoria y estrategia de PLD Space, mientras que el equipo de People & Culture y algunos elegidos de ediciones anterior hablarán del proceso de selección y las "oportunidades" de AdAstra Talent Program.

Tras este evento 'online', se abrirá el periodo de recepción de candidaturas hasta el 26 de marzo. El proceso de selección se desarrollará en las semanas siguientes y la comunicación a los preseleccionados tendrá lugar el 11 de abril.

Como fase final del proceso, el 23 de abril los candidatos finalistas participarán en un hackatón presencial en la sede de PLD Space, en Elche, donde pondrán a prueba sus habilidades en un entorno real de trabajo. Finalmente, los seleccionados se incorporarán a la compañía a partir del 15 de mayo.

PLD Space asegura que mantiene "una alta demanda de talento en ingeniería, en posiciones técnicas de fabricación y en áreas de negocio", y que esta próxima edición está dirigida a perfiles de ingeniería en ámbitos "tan diversos" como la ingeniería de fabricación; el diseño, análisis y ensayos de propulsión y estructuras; la aviónica; el GNC; el 'software' de vuelo o la aerodinámica. Además, en esta convocatoria cobran "especial relevancia" las áreas corporativas de la compañía, en negocio, finanzas o 'marketing' y comunicación.

"CONSOLIDAR" SU "CULTURA CORPORATIVA"

En la actualidad, la empresa ha concretado que cuenta con 440 empleados y tiene la misión de "consolidar" su "cultura corporativa" con vistas a los primeros lanzamientos de Miura 5, su actividad comercial y su escalado industrial.

La compañía recalca que ha seguido una "estrategia de desarrollo tecnológico" en dos fases. En la primera, logró el acceso al espacio con Miura 1, mientras que la segunda se basó en reforzar dicha "cultura corporativa" para afrontar la misión del primer vuelo de Miura 5 y el desarrollo de proyectos de I+D estratégicos.

José Andrés Sánchez, Chief People & Culture Officer de PLD Space, ha subrayado que "el éxito del programa AdAstra Early Talent Day radica en atraer y formar a jóvenes promesas que serán clave" para sus programas espaciales. "Cada incorporación aporta talento fresco y energía al desarrollo de Miura 5, consolidando nuestra cultura de innovación y excelencia en el sector espacial", ha apostillado.

"La atracción de talento excepcional ha sido clave para mantener la innovación y el liderazgo de PLD Space en el sector aeroespacial, apoyada en una cultura ágil y horizontal que fomenta un fuerte sentido de propiedad y compromiso entre los empleados, el empoderamiento de equipos autónomos y una cultura de ambición, responsabilidad y toma de decisiones rápida", ha concluido la empresa con sede en Elche.