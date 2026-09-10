PLD Space presenta Miura 9 como una "evolución" para que España "lidere" el acceso europeo al espacio - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ELCHE (ALICANTE), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha presentado este jueves el Miura 9. Se trata de un lanzador planteado como una "evolución" del Miura 5, que tiene previsto lanzar próximamente, con el fin de que España "lidere" el acceso europeo al espacio.

Así lo ha señalado este jueves en la sede de la compañía aeroespacial, ubicada en Elche (Alicante), cuyas instalaciones ha visitado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Ejecutivo en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, entre otras autoridades.

Según ha precisado el presidente ejecutivo de PLD Space, el Miura 9 es el nombre comercial con el que la empresa se presentó al concurso para ganar un contrato del European Launcher Challenge (ELC) de la Agencia Espacial Europea (ESA) y que le fue adjudicado recientemente por valor de 158,9 millones de euros.

Se trata de un vehículo de dos etapas, asentado en tecnologías del Miura 5. Tiene 42 metros de altura y tres de diámetro, diseñado para situar hasta 1.500 kilos en órbita, y que tiene un aterrizaje propulsivo para incrementar la frecuencia de vuelo y mejorar la competitividad.

A su juicio, representa una oportunidad para que España "lidere el acceso europeo al espacio", contribuir al despliegue de programas estratégicos y maximizar el retorno industrial de programas europeos, ha indicado.

Asimismo, el presidente ejecutivo de PLD Space ha apuntado que los avances que se logren con el Miura 9 se trasladarán al futuro Miura Next, por lo que cada modelo pretende actuar como base tecnológica e industrial para el siguiente, en el marco de una "evolución continua" para reducir tiempos y riesgos.