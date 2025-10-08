PLD Space prevé incorporar 40 profesionales en prácticas y júnior en Elche (Alicante) a través de su programa AdAstra

Archivo - Demostración del funcionamiento de una nave espacial durante la celebración de la experiencia Beyond presentada por PLD Space en octubre de 2024 - Joaquín P.Reina - Europa Press - Archivo

La empresa aeroespacial PLD Space, con sede en Elche (Alicante), prevé incorporar en sus oficinas centrales y factoría de esta ciudad más de 40 profesionales en prácticas y júnior, en el marco del programa de talento AdAstra.

Se trata de una "experiencia inmersiva" que les permitirá "vivir de cerca la cultura distintiva de la compañía y formar parte de los proyectos aeroespaciales más exigentes en el sector de los cohetes y lanzadores orbitales".

Así, PLD Space va a celebrar la segunda edición de AdAstra Early Talent Day, una jornada en la que jóvenes profesionales, estudiantes de formación profesional (FP) y universitarios en áreas de producción industrial, business o inteligencia artificial (IA) aplicada "podrán conocer las oportunidades profesionales y el programa de prácticas de la compañía".

Tras la primera edición de AdAstra Early Talent Day a la que asistieron más de 1.200 interesados en 2024, esta edición estará centrada en talento de producción que desee contribuir al impulso, procesos de industrialización y desarrollo de negocio del lanzador Miura 5. Así, estudiantes de FP y perfiles júnior podrán contribuir a la industrialización y lanzamiento al mercado "de una de las innovaciones más importantes del sector", según ha destacado la empresa en un comunicado.

"El éxito de la primera edición de AdAstra Talent Day es indudable ya que, del total de asistentes, 874 fueron seleccionados y 16 ya se han incorporado a nuestra plantilla gracias al compromiso y arduo trabajo demostrado en los últimos meses", ha destacado José Andrés Sánchez, Chief People & Culture Officer de PLD Space.

En este sentido, ha apuntado: "Por lo tanto, nos hace especial ilusión recibir a nuevo talento joven que quiera ser parte de un hito que revolucionará al sector aeroespacial como lo es el desarrollo de Miura 5".

SEGUNDA EDICIÓN

El evento virtual se llevará a cabo el próximo 16 de octubre a través de Zoom Events y contará con la participación del CEO y cofundador de PLD Space, Raúl Torres así como de José Andrés Sánchez, Chief People & Culture Officer de PLD Space, quienes darán a conocer "de primera mano" los "retos, requisitos y beneficios detrás de su programa de talento" y cómo este contribuye "al desarrollo de un lanzador orbital desde una perspectiva industrial y de negocio".

Además, durante la sesión harán un recorrido de fabricación en directo para descubrir "qué está sucediendo en la factoría en tiempo real, los retos de negocio que supone llevar una tecnología así al mercado" y conocerán al equipo de ingenieros sénior y antiguos estudiantes de prácticas que han sido contratados por la compañía para entender las vivencias y experiencias dentro de la empresa.

Los interesados deben registrarse previamente para asistir al evento y unirse "a uno de los equipos más innovadores y vanguardistas de Europa a partir de noviembre".

MÁS DE 400 EMPLEADOS

PLD Space ha explicado que inició el año con 300 empleados y que actualmente supera los 400, lo que representa una tasa anual de crecimiento del 40 por ciento. A su juicio, estas cifras reflejan su "madurez empresarial" y "apuesta constante por la creación de empleo en España".

"Esta generación de empleo cualificado y el desarrollo de equipos de alto rendimiento es el resultado de la cultura corporativa de PLD Space basada en la pasión, la disciplina, la agilidad, la integridad y la excelencia", ha añadido.

Igualmente, ha resaltado que contribuye "al desarrollo del sector espacial en España" a través de programas como PLD Space Academy, "que cuenta con el respaldo de las principales universidades públicas y privadas del país en materia de ingeniería, derecho y administración de empresas", y con escuelas de negocio "de primer nivel" como MIOTI, IE, IESE, ESCP. Además, la compañía ha destacado que sigue en "constante búsqueda de nuevas oportunidades y acuerdos" con otras "de las principales" universidades de España y el extranjero.