PLD Space proyecta nuevas instalaciones en Porta d'Elx: espera comenzar a "mover tierra" en enero de 2027

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su visita este lunes a PLD Space, en Elche (Alicante) - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

La Generalitat firma con la empresa un acuerdo para cooperar en la construcción de una factoría de vehículos lanzadores orbitales

ELCHE (ALICANTE), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

PLD Space, con sede en Elche (Alicante), ha proyectado nuevas instalaciones en Porta d'Elx, junto a las que ya tiene en el Parque Industrial de la ciudad, y espera que las obras comiencen lo antes posible para "estar moviendo tierra" en enero de 2027. Además, prevé que, una vez en ese complejo, pueda rozar la cifra de mil empleados.

Así lo ha confirmado este lunes el presidente ejecutivo de la empresa aeroespacial, Ezequiel Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación en su sede central, tras una visita de autoridades que ha encabezado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la que se ha firmado un acuerdo de intenciones entre la Generalitat y la compañía aeroespacial para cooperar en la construcción de una factoría para la producción de vehículos lanzadores orbitales.

El representante de PLD Space ha subrayado los "esfuerzos" de la mercantil respecto a los terrenos de Porta d'Elx, donde podrían ubicarse esas nuevas instalaciones, aunque ha matizado que aún se está definiendo el proyecto básico. "Va a ser un proyecto icónico desde el punto de vista industrial", ha apostillado.

Así, el desarrollo del nuevo complejo podría realizarse en varias fases en esa localización, que ha definido como "buena", y ha resaltado que desde la compañía están listos para iniciar las obras en cuanto se logren los permisos y autorizaciones pertinentes.

Sánchez, al ser preguntado por el futuro de la plantilla de la empresa, ha detallado que en la actualidad PLD Space cuenta con 460 trabajadores, que espera incorporar unos 90 en lo que queda de año y que, ya en esas nuevas instalaciones, la cifra pueda duplicarse hasta rozar los mil.

Al mismo tiempo, ha subrayado el papel de la colaboración público-privada para impulsar la formación profesional (FP) dual y se ha referido a la necesidad de perfiles diferentes y "muy específicos" que requieren proyectos como los de la mercantil aeroespacial, que continúa con la puesta a punto del Miura 5, cuyo primer lanzamiento está previsto para mediados de 2026.

"TALENTO Y EMPLEO CUALIFICADO"

Por su parte, Pérez Llorca ha resaltado la "apuesta" del gobierno valenciano por "facilitar inversiones empresariales en sectores estratégicos que contribuyan al desarrollo económico y el empleo" de la ciudadanía.

Sobre la firma del acuerdo de intenciones entre la Generalitat y la empresa aeroespacial, el jefe del Consell ha aseverado que esto es ejemplo de "una administración resolutiva" que colabora con el sector privado "que genera talento y empleo cualificado" a la Comunitat Valenciana, detallan desde la administración autonómica.

Así, ha remarcado el "apoyo" de la Generalitat a este tipo de proyectos a través de "una gestión administrativa eficaz y eficiente, la reducción de la burocracia, el alivio fiscal o el apoyo a la formación".

A su juicio, la propuesta de PLD Space es un "compromiso" con "la innovación, una industria avanzada y puestos de trabajo de calidad". Por ello, ha subrayado "la importancia de respaldar este acuerdo con una tramitación ágil y personalizada", junto con el Plan Simplifica, "que permite que muchas tramitaciones se reduzcan o la figura de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para priorizar este tipo de acciones", según el 'president'.

La Generalitat contempla en el marco de este acuerdo la puesta disposición de PLD Space de un "gestor para acelerar los trámites y ayudarles en su proceso con la administración y la creación de una comisión de seguimiento para supervisar la ejecución de los objetivos", según Pérez Llorca.

"FORMACIÓN DUAL"

El jefe del Consell también ha indicado que se va a "apoyar" el proyecto con programas formativos "para preparar profesionales que permitan la incorporación de perfiles adecuados al sector aeroespacial" a través de "una formación dual para preparar a las personas a la necesidades de la empresa y que gran parte del empleo sea de la Comunitat Valenciana", concreta el ejecutivo valenciano.

Asimismo, el 'president' ha puesto en valor la "coordinación" entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche, "que van a actuar de la mano en las conexiones de transporte y movilidad en la zona seleccionada para implantar la inversión, así como en la mejora de los servicios y las dotaciones públicas".

En la visita a PLD Space, el jefe del Consell ha estado acompañado por el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, y los cofundadores de la compañía, Raúl Torres y Raúl Verdú.

"ESTABILIDAD E INCENTIVOS"

Desde la Generalitat han subrayado que están "impulsando inversiones en sectores estratégicos como el aeroespacial de la mano de firmas como PLD Space, compañía con sede en Elche que diseña, fabrica y opera lanzadores espaciales".

El máximo representante del ejecutivo valenciano ha asegurado que en la Comunitat Valenciana "hay una estabilidad e incentivos para todos aquellas iniciativas que quieran desarrollar su talento y su trabajo" en esta tierra.

En esta línea, el jefe del Consell ha puesto el foco en el "respaldo" de la Generalitat a este tipo de proyectos empresariales que "abren nuevas oportunidades para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Al respecto, Pérez Llorca ha señalado que la Generalitat está trabajando en atraer proyectos que podrían generar 18.000 millones de euros de inversión y "crear alrededor de 25.000 puestos de trabajo en los próximos años". "De hecho, actualmente en la Comunitat Valenciana ya hay en marcha iniciativas que contemplan 8.000 empleos por un valor de 10.000 millones", han apuntado desde el gobierno autonómico.

De otro lado, el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, ha destacado la labor de PLD Space como uno de "motores" de "talento" en la zona. Del mismo modo, ha aseverado que en Elche hay 2.700 empresas que facturan más de un millón de euros al año, un dato que ha celebrado.