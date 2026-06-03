El pleno de la Diputación de Alicante aprueba 800.000 euros en ayudas para inversión en infraestructuras de riego

Pleno de junio de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante prevé invertir este año 800.000 euros en la ejecución y mejora de infraestructuras e instalaciones hidráulicas para "incrementar la eficiencia en el uso del agua en regadío". El pleno de la institución provincial ha aprobado este miércoles por unanimidad esta convocatoria, "de la que podrán beneficiarse las entidades de riego de la provincia".

"Desde la Diputación volvemos a hacer un gran esfuerzo económico para que nuestros agricultores y regantes puedan contar con las infraestructuras hidráulicas adecuadas y aprovechar bien cada gota de agua para regar los campos y sus cultivos", ha apuntado la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, del PP.

Según ha explicado la institución provincial en un comunicado, la convocatoria contempla la subvención de obras de ejecución, reforma o gran reparación con un presupuesto inicial no inferior a los 40.000 euros y el porcentaje de la ayuda será del 80 por ciento. El plazo para la presentación de solicitudes se abrirá una vez publicado en el BOP y se extenderá hasta el próximo 31 de julio.

Durante la sesión plenaria, también se ha dado el visto bueno por parte de la corporación a la programación correspondiente a la anualidad 2026 del acuerdo de cooperación para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en los sistemas de saneamiento y tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en la provincia suscrito por la Diputación con la Generalitat y la Epsar y que se extenderá hasta 2028.

En este punto, el PSPV se ha abstenido y el resto ha votado a favor. El importe para este ejercicio asciende a algo más de seis millones de euros del total de 15,5 millones de euros previstos en su totalidad en el convenio y se destinarán tanto a la ejecución de obras como a los honorarios por la redacción de proyectos, ha indicado la Diputación.

Según ha explicado la institución provincial, el acuerdo establece que se beneficiarán "los sistemas de saneamiento y depuración de hasta 10.000 habitantes, aunque en caso de urgencia o necesidad, si así lo acuerdan las partes, se podrán actuar en otros de mayor población".

Los proyectos aprobados incluyen la reforma integral de estaciones depuradoras como la de Sanet y Negrals; La Vall de Laguar; Hurchillo, Torremendo y Barbarroja (Orihuela); Bolulla; El Poble Nou de Benitatxell; y Orba, o la mejora de otras como la de Benferri-La Murada, Llíber-Xaló o Benijófar.