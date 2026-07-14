El pleno de JCF da luz verde a la propuesta para ampliar la Ofrenda a tres días, a la espera de pasar por la asamblea

Archivo - Varias personas durante la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta Central Fallera (JCF) ha dado luz verde este martes, con 56 votos a favor, 14 en contra y una abstención, a la propuesta del organismo autónomo municipal para ampliar la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados a tres jornadas --en lugar de las dos actuales--, a la espera de ser ratificada o rechazada la semana que viene por la asamblea de presidentes de falla.

La propuesta contempla la reestructuración completa del desfile con el objetivo de evitar que finalice a altas horas de la madrugada, como ha ocurrido en los últimos años, e intentar que lo haga a una hora "prudencial". Según la JCF, esta es "la única opción viable de todas las que han sido estudiadas", por lo que confía en que los presidentes, "atendiendo al interés general, adopten la decisión que sea más beneficiosa para la fiesta".

La idea inicial de la JCF era que este asunto se tratara en el pleno de junio, para posteriormente ser ratificada por la asamblea de presidentas y presidentes de falla, pero a última hora no fue incluida en el orden del día del mismo y se ha trasladado al mes de julio.

La propuesta recoge que la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados se desarrolle los días 16, 17 y 18 de marzo, durante tres jornadas, en lugar de las dos habituales (17 y 18). Ello conlleva desplazar el acto de recogida de premios infantiles al 16 por la mañana --actualmente se celebra ese día por la tarde--.

LAS FALLAS DEL CENTRO HISTÓRICO, EN CONTRA

En los últimos días agrupaciones como La Seu-La Xerea-El Mercat han rechazado la ampliación de la Ofrenda a tres jornadas y han planteado la necesidad de "continuar mejorando" la organización del desfile mediante "medidas técnicas y organizativas" en lugar de implantar otro día, dado que este incrementaría "las afecciones sobre las comisiones del centro histórico sin resolver de forma estructural los problemas" que motivan esta propuesta.

Por su parte, la Agrupación El Pilar-Sant Francesc ha señalado que el debate sobre la tercera jornada de Ofrenda debe abordarse "con una mirada de conjunto sobre las Fallas y no desde una lógica de confrontación entre sectores". "Un debate de esta importancia no puede acabar convirtiéndose en un motivo más de división", ha advertido.

Mientras, formaciones como Compromís en el Ayuntamiento de València han reclamado la celebración de un 'referéndum fallero' y han criticado que el gobierno de María José Catalá quiera impulsar la "fórmula mágica" con esta propuesta, "vendiéndola como la única opción viable" con una asamblea extraordinaria en pleno julio, cuando las comisiones falleras "no celebran juntas en los casales y no pueden debatir una decisión que marcará el futuro de la fiesta".

La coalición, de hecho, ha registrado la solicitud de una sesión extraordinaria del consejo rector de la JCF para que el concejal de Fallas y presidente de la JCF, Santiago Ballester, dé cuenta de los informes técnicos por los que asegura que un tercer día de Ofrenda es "la única alternativa viable".