Las fallas del centro piden "medidas técnicas y organizativas" para la Ofrenda en lugar de un tercer día

Archivo - Varias falleras durante la ofrenda de las Falleras a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Fallas La Seu-La Xerea-El Mercat plantea la necesidad de "continuar mejorando" la organización de la Ofrenda mediante "medidas técnicas y organizativas" en lugar de implantar un tercer día de desfile, dado que advierte que este incrementaría "las afecciones sobre las comisiones del centro histórico sin resolver de forma estructural los problemas" que motivan esta propuesta. Dicho esto, confía en que se produzca sobre el acto "un debate sereno, riguroso y orientado al interés general de las Fallas".

Así lo recoge el informe técnico de valoración, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que fundamenta su posicionamiento desfavorable a la propuesta de ampliar la Ofrenda a tres jornadas, que se debate este martes en el pleno de la Junta Central Fallera (JCF) y, en caso de salir adelante, tendrá que ser ratificado por la asamblea de presidentes de falla la próxima semana.

El colectivo solicita que no se apruebe la ampliación de la Ofrenda a una tercera jornada "mientras no se hayan evaluado y desarrollado previamente otras medidas organizativas que permitan mejorar el funcionamiento del acto" y plantea constituir una mesa de trabajo integrada por representantes del Ayuntamiento, la JCF, las agrupaciones y los sectores directamente afectados, con el fin de "analizar conjuntamente las posibles mejoras" de la Ofrenda.

También pide optimizar el modelo actual mediante el "cumplimiento efectivo" de las normas, la mejora de la coordinación de servicios municipales y la reorganización de la comitiva oficial y estudiar técnicamente alternativas como la reordenación de la representación institucional, la habilitación de un tercer acceso a la plaza de la Virgen --por la calle Serranos-- y otras medidas "encaminadas a mejorar la fluidez del desfile sin alterar su duración".

Además, resalta que cualquier modificación futura de la Ofrenda vaya "precedida de un estudio de impacto organizativo, social, económico y de movilidad, así como del máximo consenso con el conjunto del colectivo fallero".

En este contexto, muestra su "plena disposición" a colaborar con el Ayuntamiento de València y la JCF "en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar el futuro" de la Ofrenda y argumenta que el crecimiento de la fiesta "debe afrontarse desde la planificación, el diálogo y la mejora continua, preservando la esencia de uno de los actos más queridos por el colectivo fallero y evitando que su evolución suponga un perjuicio" para comisiones, vecinos y ciudad.

"PROCESO DE REFLEXIÓN"

La Agrupación La Seu-La Xerea-El Mercat se muestra "plenamente consciente" del crecimiento que la Ofrenda ha experimentado durante las últimas décadas, que supone "una magnífica noticia para el conjunto de la fiesta y demuestra el excelente estado de salud de las Fallas", pero considera necesario "abrir un proceso de reflexión sobre su evolución futura" y que este se aborde "desde criterios objetivos, organizativos y técnicos, valorando no solo los beneficios que pueda aportar cualquier modificación, sino también sus consecuencias sobre las comisiones falleras, la ciudadanía, la actividad económica y el funcionamiento general de la ciudad durante la semana fallera".

El colectivo comparte "plenamente el objetivo de mejorar la organización de la Ofrenda y de evitar que determinados sectores finalicen su desfile en horarios excesivamente tardíos", pero considera que la ampliación del acto a una tercera jornada "no constituye la solución más adecuada para alcanzar dicho objetivo".

"Lejos de resolver el problema de fondo, esta medida traslada una parte importante de sus consecuencias a las comisiones situadas en el centro histórico, precisamente aquellas que soportan cada año el mayor esfuerzo organizativo derivado del recorrido oficial", advierte.

CONSECUENCIAS E IMPACTO

El documento analiza entre otras cuestiones las consecuencias que tendría esta medida sobre las comisiones del centro histórico, evalúa el impacto que produciría sobre la movilidad, la convivencia vecinal y la actividad económica de Ciutat Vella, indica aspectos organizativos que todavía admiten mejoras sin necesidad de ampliar su duración, formula propuestas alternativas que permitan "optimizar el desarrollo del acto preservando el modelo tradicional de dos jornadas" y tratar de contribuir al proceso de toma de decisiones "desde una perspectiva técnica, constructiva y basada en la experiencia directa".

Sobre los efectos de un tercer día de Ofrenda, apunta al incremento de los problemas de movilidad, de abastecimiento y logística y a un impacto sobre el espacio público y las actividades falleras, sobre vecinos y personas con movilidad reducida y sobre el comercio y la actividad económica. También tendría "repercusión sobre la 'Plantà' y la visita del jurado" y conllevaría "riesgo para el futuro de las comisiones del centro histórico".

La agrupación argumenta que la ampliación de la Ofrenda "no constituye una solución estructural al crecimiento de la fiesta, sino una medida coyuntural que únicamente aplaza el problema" y considera "más adecuado optimizar el funcionamiento del modelo actual, eliminando ineficiencias organizativas y mejorando la gestión del desfile antes de modificar uno de los actos más representativos".

"IMPORTANTE MARGEN DE MEJORA ORGANIZATIVA"

Sobre el funcionamiento de la Ofrenda, sostiene que existe un "importante margen de mejora organizativa" y apunta que uno de los "principales factores que ralentizan el desarrollo del desfile" es el "incumplimiento de determinadas normas organizativas por parte de algunas comisiones". Ante esta situación, plantea estudiar posibles sanciones económicas y penalizaciones para las comisiones reincidentes, así como modificar el orden de desfile y reforzar el control sobre el número de participantes censados.

El informe se pregunta qué supondría un tercer día de Ofrenda para Ciutat Vella y responde: "una ciudad con mayores dificultades de movilidad, un mayor impacto sobre el pequeño comercio, dificultades para el desarrollo de la actividad fallera, saturación del espacio público o un mayor esfuerzo para los servicios municipales.

Respecto a las propuestas de mejora y alternativas, plantea la reordenación de la comitiva oficial y que las falleras mayores de València y sus cortes de honor desfilen al inicio, un inicio puntual y coordinación de los servicios municipales o la revisión de determinados elementos como suprimir el uso de canastillas.

Acerca del futuro del acto, apuesta por analizar la participación de comisiones pertenecientes a pueblos o pedanías del municipio que ya celebran una ofrenda propia en sus respectivas localidades para "compatibilizar el crecimiento de la fiesta con la sostenibilidad del acto y el mantenimiento del formato tradicional de dos jornadas".

El informe está elaborado por la Agrupación de Fallas La Seu-La Xerea-El Mercat por su "realidad singular" ante el acto de la Ofrenda, cuyas comisiones soportan "unas condiciones muy diferentes a las del resto de sectores". Los sectores Seu-Xerea-Mercat, El Carmen y El Pilar-Sant Francesc suman un total de 8.468 falleros y falleras.