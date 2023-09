El pleno de València aprueba con el sí de PP y Vox nombrar a Barberá Alcaldesa Honoraria y reconocer su labor municipal

Compromís y PSPV rechazan la propuesta por ser un momento "inoportuno" debido a las causas judiciales que afectan al entorno de la exedil

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes conceder a título póstumo a la exalcaldesa de la ciudad con el PP, Rita Barberá, la distinción de Alcaldesa Honoraria de la capital valenciana. Esta decisión ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno que forma el PP y preside María José Catalá, y Vox, uno de los tres grupos en la oposición del consistorio considerado "socio preferente" por el ejecutivo municipal.

El reconocimiento a la primera edil ha llegado a la sesión plenaria, tras pasar por la Comisión de Cultura, junto al resto de Honores y Distinciones que coincidiendo con la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento otorgará --el 6 de octubre-- a personas y entidades que han trabajado por la ciudad y han dado a conocerla. La iniciativa ha sido rechazada por Compromís y PSPV, que han considerado que no es momento de hacer ese homenaje por las causas judiciales abiertas que afectan al entorno de la exalcaldesa.

El nombramiento de Barberá como Alcaldesa Honoraria pretende reconocer que durante sus 24 años al frente del Ayuntamiento llevo a la ciudad "a cotas de relieve internacional y de bienestar urbano no conocidas ni antes ni después de su mandato". "Hoy reconocemos la labor de una extraordinaria mujer uniendo para siempre su nombre al de València. Hoy concedemos a Rita Barberá la máxima distinción de esta ciudad", ha expuesto el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero.

Así, ha asegurado que se subraya "el papel de Rita Barberá, que fue diputada autonómica en Les Corts desde la primera legislatura hasta 2015, presidenta de la FEMP, senadora y alcaldesa de València durante 24 años". "Fue este y no otro el cargo más importante que ostentó en su vida, su vocación más plena. Pudo ser muchas más cosas, pero ella siempre dijo que no porque València siempre fue el principio y el fin de sus aspiraciones políticas", ha añadido Caballero durante el debate, en el que no ha participado Vox.

La portavoz adjunta del Compromís, Papi Robles, ha expuesto que este grupo rechazaba ese reconocimiento "no por estar en contra de la figura de Rita Barberá" sin por considerar que "no es el momento" de otorgar esa distinción porque hay "causas judiciales" sin resolver que afectan a etapas de sus gobiernos y a familiares suyos. Así, ha pedido "dejar pasar el tiempo" para que esos procesos concluyan en los tribunales y "hablar" a partir de su resolución.

Robles ha insistido en "lo inoportuno" y "desafortunado del momento" y ha señalado que "Compromís, cuando Barberá no tenga causas que le afecten se sentará" para abordar esta cuestión, al tiempo que ha dicho que así el ejecutivo local y esta propuesta podría contar con el respaldo de toda la corporación. "Dejen que acaben los casos de corrupción", ha reiterado.

"HIPÓCRITA"

La representante de Compromís ha agregado que el reconocimiento que el PP plantea para la exprimera edil de esta formación le parece también "hipócrita" teniendo en cuenta que esta formación "abandonó" y "expulsó de sus filas" a Rita Barberá, además de respaldar que "dejara el acta como senadora". "No fuimos nosotros", ha destacado Papi Robles, que ha precisado que tres miembros del actual equipo de gobierno de València --la alcaldesa, María José Catalá; la primera teniente de alcalde, María José Ferrer San Segundo; y Juan Carlos Caballero, ha detallado-- votaron a favor de esas medidas en Les Corts.

"Esto acaba de convertirse en un confesionario y no en un pleno del Ayuntamiento. Huele a incienso para tapar su vergüenza", ha reprochado al PP, además de criticar que se usen los Honores y Distinciones del consistorio para "curar" el "pecado" de quienes dejaron "sola" a la exprimera edil. "El linchamiento a Rita Barberá vino de ahí, del PP", ha remarcado.

En esa línea, la portavoz del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, ha manifestado que "parece que la conciencia aprieta bien al PP" y ha asegurado que el pleno no se debe usar "para lavar la conciencia de nadie".

Gómez ha afirmado que "no se está valorando la gestión ni los aciertos o errores de quienes han pasado por la Alcaldía de la ciudad" y ha apuntado que la cuestión es determinar si "es oportuno hacer Alcaldesa Honoraria a una persona" en torno a la cual hay "causas abiertas ante la justicia" --ha recordado que familiares y miembros de su gobierno y equipo están siendo investigados-- y asuntos relacionados con "corrupción".

"PUDO SER CONDENADA"

"¿Puede ser nombrada Alcaldesa Honoraria una alcaldesa que pudo ser condenada por corrupción? Esa es la pregunta. Desde mi punto de vista, un no tajante", ha expuesto la socialista, que ha añadido que si no hubiera fallecido Barberá "hoy estaría investigada". "Cuando una persona falta se le respeta, pero no se le santifica. Hoy le están faltando el respeto a su memoria", ha dicho al PP.

En respuesta a Compromís y PSPV, Caballero ha lamentado que busquen "embarrar la política" y que se sitúen en la "trinchera política" y ha señalado que "la talla de un político se demuestra ante situaciones como esta, cuando dejan de lado la diferencia y reconocen el liderazgo".

OTRAS DISTINCIONES

El pleno ha aprobado por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Orquesta de València, en su 80 cumpleaños de su creación; y la de Plata y Bronce --con la abstención del PSPV-PSOE que ha pedido que fuera la de Oro-- a Bomberos sin Fronteras y Bombers Pel Món por su labor ante emergencias humanitarias.

Además, ha salido adelante con el apoyo de toda la corporación nombrar Hijos e Hijas Predilectas a Carmen Calvo, Rafael Solaz, Pilar Mateo y José Arnau, e Hijos e Hijas Adoptivos a Nino Bravo, Asunción Sánchez Abellán, Sole Giménez, Esmerado Castillo, Carlos San Juan, Eva Vizcarra, Julio Ciges Marín y Blanca Pons-Sorolla "por su impagable contribución a la ciencia, a las artes, a la música, a las humanidades y a València".