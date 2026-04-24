Podem, abierto a "hablar con todos" para una candidatura que "eche a la derecha": "Hay una responsabilidad histórica"

La coordinadora autonómica de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, - PODEM

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, ha insistido este viernes en su disposición a "hablar con todo el mundo" para lograr una candidatura que "eche" a la derecha del Ayuntamiento de València y de la Generalitat: "Hay una responsabilidad histórica".

Pérez, antes de reunirse con la Plataforma ciudadana contra la ampliación del aeropuerto Valencia-Manises 'No a la Ampliación, Sí al Traslado', se ha pronunciado así respecto a las declaraciones de ayer de la exvicepresidenta de la Generalitat y previsible futura candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, que aseguró no tener "ninguna duda" en que habrá unidad entre las formaciones a la izquierda del PSOE para concurrir conjuntamente en las elecciones municipales de 2027 y así intentar arrebatar el gobierno municipal de València a PP y Vox.

Al respecto, ha señalado que "siempre" han estado "dispuestos a hablar con todo el mundo" porque "echar a la derecha es la prioridad política". "Nuestro objetivo, más allá de unir números o pensar en la aritmética, es político, es desalojar al PP dependiente de Vox y que tiene tanto daño está haciendo estos años", ha remarcado.

Por ello, ha recalcado, "tanto para el Ayuntamiento como para la Generalitat estamos dispuestos a hablar con quien comparta nuestros objetivos políticos". De momento, ha señalado que "hay conversaciones informales y hay cordialidad", pero "aún no hay una negociación formal abierta".

"Aunque sí que hemos mantenido esa unidad de acción con Mónica Oltra ya pensamos que es un ejemplo de sufrimiento de 'lawfare' tanto como nosotros, como Irene Montero y como otras personas de Podemos que hemos sufrido esa guerra judicial, y que puede generar esperanza, que puede movilizar al electorado progresista y que se merece una restitución política y demostrar que, aunque quieran disciplinarnos a todas para no hacer política porque quieren hacerla por nosotros, estamos aquí con todo el derecho del mundo para hacer política por el bien de la mayoría", ha subrayado.

Así, ha insistido en que hay que "recuperar las instituciones valencianas de manos de la derecha y devolverles la dignidad que tanto nos están quitando desde la dana, pero también con otro montón de medidas, de derogación de leyes y contra el recorte de derechos que estamos viendo estos últimos dos años", ha apostillado.