Podemos cesa a un asesor municipal en Elda (Alicante) tras acusaciones de supuestas actitudes machistas

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha apartado de todos los órganos del partido a un miembro del Consejo Ciudadano Valenciano y asesor municipal de la coalición Elda para Todas, integrada por Izquierda Unida y Compromís, además de la formación 'morada', han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

Según ha avanzado este jueves 'Todo Alicante', la decisión se ha adoptado tras recibir "una denuncia colectiva de nueve mujeres por presuntos comportamientos machistas y acoso".

Las mismas fuentes han precisado a Europa Press que el pasado 16 de abril se hizo efectivo el cese de esta persona como asesor de este grupo en el consistorio eldense y que fue apartada de los órganos del partido de los que formaba parte.

Por otro lado, desde Elda para Todas han señalado que "el 30 de marzo" la "dirección de Podemos" remitió una solicitud de cese "sin mayor información". La coalición ha afirmado este jueves, en un comunicado, que desconocía "la existencia de dichas acusaciones antes de que se hiciera público el caso", tras lo que ha apuntado: "Cecilio Esteve ya no forma parte de nuestro grupo municipal".

También ha indicado que, "al tratarse de un asunto de la Comisión de Garantías de Podemos", no tiene "más información" al respecto. "Entendemos que las aclaraciones deben darlas desde el seno de dicha formación política", han agregado.

Desde la coalición Elda para Todas han reiterado "de manera tajante" su "compromiso inquebrantable contra cualquier comportamiento machista, sexista o discriminatorio en todas sus formas". "Este compromiso es un principio fundamental de nuestra política y de los valores que defendemos", han concluido.