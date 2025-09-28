Podemos exige a Mazón paralizar toda actividad laboral no esencial este lunes por el aviso rojo de lluvias

Archivo - La coordinadora autonómica de Podemos, María Teresa Pérez, en una imagen de archivo- Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos, María Teresa Pérez, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ordene suspender toda la actividad laboral no esencial este lunes en las zonas con alerta por lluvias.

En una mensaje publicado este domingo en redes sociales, la coordinadora también ha pedido limitar la movilidad e informar a la ciudadanía.

"Ante este riesgo inminente y teniendo aviso explícito, no hay excusas. No puede volver a ocurrir, ni una víctima más por sus negligencias", ha subrayado.

Pérez ha insistido en que "Mazón debe obligar a las empresas a paralizar la actividad laboral". En esta línea, ha indicado que, si no lo hace, "podrían hacerlo los sindicatos con mayoría".

Por último, se ha dirigido a los trabajadores para informar de que "si ni el gobierno ni los sindicatos paralizan la actividad laboral, tienes derecho como trabajador a no acudir y no tener represalias por el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por el 37.3.g) del Estatuto de los Trabajadores". "No pongas en riesgo tu vida por su negligencia", ha reiterado.