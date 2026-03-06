Podemos respalda ante el TSJCV que se investigue a Mazón en la dana: "Hay indicios suficientes"

El 'expresident' de la Generalitat y diputado del PP en Les Corts, Carlos Mazón - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un escrito de alegaciones en el que se adhiere íntegramente a la exposición razonada elevada por la magistrada instructora en la causa sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

La formación política ve "indicios suficientes" para que se investigue al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su posible responsabilidad penal en los hechos investigados como consecuencia de la riada, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, respalda las conclusiones de la instructora sobre la posición de garante que ostentaba el 'expresident' en la gestión de la emergencia y señala indicios de una posible omisión negligente durante las horas más críticas del episodio.

También apunta a la posible intervención de su entorno en el retraso y modificación del contenido de la alerta a la población enviada mediante el sistema Es Alert, una circunstancia que, según se expone, "pudo influir en el alcance del resultado mortal y lesivo producido durante la catástrofe".

Podemos sostiene que la "gravedad" de los hechos y la existencia de "múltiples advertencias" previas sobre el riesgo del día 29 de octubre "obligan a practicar una investigación completa para determinar todas las responsabilidades".

A su juicio, cerrar la investigación respecto de quien ostentaba la máxima responsabilidad institucional sin agotar las diligencias necesarias "comprometería el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se depuren las eventuales responsabilidades penales derivadas de la gestión de la emergencia", mantiene.

La coordinadora general de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, ha afirmado que como acusación popular "siempre" han trabajado para conocer la verdad y que se haga justicia para las víctimas de la dana y para toda la sociedad valenciana. "Esa firme voluntad de conseguir justicia nos lleva ahora a respaldar que el TSJ investigue a Mazón y esperamos que ese tribunal sea diligente", ha apostillado.