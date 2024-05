La Policía avanza en la investigación para dar con el conductor del BMW que atropelló al menor y huyó en València

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha asegurado este martes que la Policía está avanzando en la investigación para dar con el conductor del BMW que el pasado domingo huyó tras atropellar y dejar gravemente herido a un niño de ocho años que cruzaba un paso de peatones en la avenida Hermanos Machado con camino de Moncada, junto a un familiar.

El conductor del BMW se saltó un semáforo en rojo y adelantó temerariamente a otros vehículos que estaban parados en la línea de detención cuando atropelló al menor. La Policía Local tiene grabada la trayectoria de preatropello y de la huida del vehículo, de color gris y al que le falta el espejo retrovisor izquierdo.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en las que ha asegurado que aunque no puede dar novedades sobre el caso, "sí que se está avanzando" y ha subrayado que no le cabe "ninguna duda" de que al final se localizará al presunto autor del atropello "que además han cometido un delito de los más reprobables, que es la omisión del deber de socorro". "Como ser humano eso me parece casi lo peor", ha sostenido.

Preguntado por las medidas que adoptará el Ayuntamiento ya que los vecinos denuncian que en este tramo y a la salida del túnel los vehículos circulan a una velocidad alta y reclaman que el semáforo intermitente se ponga en rojo para dificultar ese exceso, Carbonell ha defendido que antes de este accidente el consistorio había adoptado medidas como la compra de un radar con cajones para ir alternando su ubicación "en función de las necesidades".

En este momentos, se está aún en fase de presentación de ofertas, para lo que quedan dos o tres días, "y a continuación cuando recibamos ese radar y los correspondientes cajones los instalaremos en diferentes puntos de la ciudad".

"Somos conscientes de que hay determinados tramos en los que algunos conductores incívicos, dicho sea de paso, incumplen la normativa y desde luego está en nuestro ánimo acabar con ello", ha asegurado.