La Policía de Benidorm busca al dueño de una urna funeraria olvidada en la taquilla de un supermercado

ALICANTE, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía local de Benidorm (Alicante) ha solicitado ayuda ciudadana para difundir la imagen de una urna funeraria extraviada.

En un mensaje en redes sociales, el cuerpo municipal de seguridad informa del hallazgo de este objeto y explica que "alguien ha dejado olvidada una urna con cenizas en una taquilla de un supermercado".

"Si crees que puede ser tuya o conoces a quien pueda estar buscándola, contacta con la Policía Local de Benidorm. Sabemos que no es un objeto cualquiera", solicita la Policía.

"Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente esté pasando un mal rato. Comparte esta publicación para ayudar a que vuelva con los suyos", añade.