La Policía desarticula un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en dos viviendas de Almassora

Agentes de la Policía Nacional han desactivado esta semana dos puntos negros de venta de droga en la localidad de Almassora (Castellón), supuestamente controlados por un mismo clan familiar que suministraba de forma continuada cocaína, ketamina, marihuana y hachís, en una operación que se ha saldado con la detención de cuatro personas tras dos entradas y registros.

En el marco de las operaciones de intensificación de la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado que realiza la Comisaría Provincial de Castellón los agentes confirmaron que la afluencia de compradores en un punto de Almassora era "continua y a cualquier hora del día", con un "intenso trasiego" de personas que entraban y salían de varios domicilios.

Las personas investigadas supuestamente habían constituido un "verdadero grupo criminal" en el que supuestamente se distribuían las diferentes tareas o roles para que pudiera llevarse a cabo el ciclo de tráfico de drogas con éxito: contravigilancias para detectar presencia policial durante su actividad ilícita, la compra a los suministradores, el corte y preparación de la sustancia o el contacto con los consumidores.

Tras ubicar el principal punto de venta de droga, se solicitó al Juzgado de Instrucción de Guardia de Castellón el mandamiento de entrada y registro en la vivienda, que se llevó a cabo con un amplio dispositivo policial compuesto por agentes de la Comisaría Provincial de Castellón de distintas unidades, además de contar con el apoyo la unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Como resultado de dicha investigación, se intervinieron sustancias estupefacientes predispuestas para la venta al menudeo, tales como hachís y marihuana; gran cantidad de droga almacenada que podría ser suministrada a otros puntos negros de venta -marihuana-, y también se detectaron restos de estupefacientes de distinta naturaleza como cocaína y ketamina, marcadas por el perro policia en el interior del domicilio.

Asimismo, se incautaron de gran cantidad de dinero en efectivo, armas blancas, varios objetos de oro y un vehículo de alta gama. En total se han realizado dos entradas y registros en dos viviendas, que se saldaron con cuatro personas detenidas, que pasaron a disposición judicial, enfrentándose a cargos por delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.