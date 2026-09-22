La Policía detiene a un quinto hombre por el tiroteo en Alzira entre dos clanes enfrentados

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un quinto hombre, de 51 años, por el tiroteo en la madrugada del domingo entre dos clanes enfrentados en el barrio de l'Alquerieta en Alzira (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

El quinto hombre ha sido arrestado esta madrugada, sobre las 3 horas, han indicado las mismas fuentes, que han señalado que los cinco detenidos pasarán hoy a disposición judicial.

El tiroteo tuvo lugar en la madrugada del domingo, sobre las 5 horas, y como resultado perdió la vida un hombre de 56 años y otras tres personas resultaron heridas: una de ellas precisó de intervención quirúrgica y otras dos recibieron el alta.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Policial y agentes de la Científica se hicieron cargo de la investigación, en la que se detuvo inicialmente a cuatro hombres, todos ellos miembros de una misma familia, mientras que el fallecido pertenecía a otra. De los cuatro detenidos, tres son los que resultaron heridos en el tiroteo mientras que el cuarto salió ileso. Anoche se detuvo a una quinta persona.

El tiroteo se habría producido supuestamente entre dos clanes enfrentados en este barrio de Alzira, donde en otras ocasiones ya se habían registrado otros sucesos similares también con resultado mortal.