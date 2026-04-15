La Policía detiene en València a una trabajadora de centros de mayores por hurtar joyas y dinero a ancianos

Imagen de archivo de un coche patrulla - CNP

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a una mujer de 53 años como presunta autora de un delito de hurto continuado a personas de avanzada edad. La arrestada presuntamente se aprovechaba de su posición de empleada en residencias de mayores para sustraer objetos de valor a las víctimas.

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2023, a raíz de la denuncia de una nonagenaria, residente en un centro de mayores de Valencia, quien detectó dos cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por importes de 1.000 y 1.600 euros, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que una empleada del centro, aprovechando su posición laboral, habría cometido el robo. Sin embargo, la sospechosa ya había sido despedida tras ser supuestamente sorprendida por otro empleado con pertenencias de una residente.

Los agentes constataron que la ahora detenida presuntamente hurtaba joyas a personas de avanzada edad en situación "de especial vulnerabilidad", que residían en centros de mayores donde el acceso a sus habitaciones por parte del personal es habitual, lo que habría facilitado la comisión de los hechos.

Según la Policía, la mujer presuntamente había vendido joyas sustraídas en, al menos 23 ocasiones entre febrero de 2024 y marzo de 2026, distribuyéndolas por distintos establecimientos de compraventa de la ciudad, con lo que había obtenido un beneficio superior a los 9.300 euros.

Por todo ello, los investigadores la detuvieron como presunta autora de un delito de hurto continuado. La arrestada ha pasado ya a disposición judicial.