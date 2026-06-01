La Policía inicia el proceso para abrir expediente disciplinario al agente que agredió a la docente en una manifestación

Denuncian la "brutal agresión" de un policía a una manifestante por la educación pública en València - TELEGRAM CCOO

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente implicado en la agresión a una docente que participaba este domingo en una manifestación por la educación pública en València. La mujer afectada ha presentado una denuncia por los hechos, según han informado fuentes de Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, han mantenido una reunión este lunes con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado en la enseñanza pública no universitaria --STEPV, UGT PV y CCOO PV--.

Durante el encuentro, se ha abordado el trabajo conjunto y coordinado desarrollado durante las tres primeras semanas de huelga, además de tratar los hechos sucedidos durante el domingo cuando, en un momento de la protestas, según los vídeos difundidos por organizaciones sindicales y asistentes, un policía empujó por la espalda a una mujer, que cayó al suelo de forma violenta, lo que provocó el rechazo y recriminaciones de varios testigos que comenzaron a gritar 'Vergonya' (Vergüenza).

En este sentido, tanto la delegada como los sindicatos se han emplazado "a seguir trabajando para que ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación", subrayan desde la Delegación del Gobierno.

Tras los hechos, Bernabé publicó un mensaje en su cuenta de X donde afirmó: "La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia".

"Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes", apuntaba la delegada.