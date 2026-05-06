La Policía intensifica el control de patinetes en barrios de València: inmoviliza el 80,1% de unidades controladas

Control de patinetes en València - POLICÍA LOCAL

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha reforzado los controles sobre los patinetes eléctricos en distintos puntos de la ciudad, "dentro de una línea de actuación orientada a mejorar la seguridad vial, ordenar el uso de estos vehículos y responder a las demandas trasladadas por asociaciones vecinales en barrios donde se han detectado problemas de convivencia y uso ordenado del espacio público entre los vehículos de movilidad personal (VMP) y el resto de vecinos", así lo ha asegurado el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell.

En concreto, la USAP y el Grupo de VMP de la Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local de Valencia están intensificando los controles en los barrios de Saïdia, Orriols, Malvarrosa, La Roqueta y Beteró.

El balance operativo de la primera semana asciende a 161 vehículos controlados, 219 denuncias y 129 inmovilizaciones de VMP. Esto supone que aproximadamente el 80,1% de los vehículos inspeccionados acabaron inmovilizados.

Este porcentaje "evidencia" la relevancia de los incumplimientos detectados y "refuerza la necesidad" de mantener controles específicos sobre patinetes eléctricos, especialmente en aquellos supuestos en los que las condiciones técnicas del vehículo, su situación administrativa o la conducta de la persona conductora pueden comprometer directamente la seguridad vial.

"El refuerzo de estos controles permite combinar vigilancia preventiva, inspección técnica y actuación sancionadora cuando resulte necesario, priorizando aquellos puntos donde existan quejas vecinales, reiteración de conductas infractoras o riesgos específicos para personas vulnerables", ha destacado Carbonell.

"La Policía Local de Valencia mantendrá este dispositivo en todos aquellos barrios donde la conflictividad detectada haga necesaria una presencia policial específica y continuará evaluando los resultados de la campaña para orientar las actuaciones futuras en materia de micro movilidad y seguridad vial urbana", ha resaltado.

En los controles se está utilizando el innovador medidor de potencia y velocidad de patines eléctricos, que permite inmovilizar y sacar de las calles los patines que superan las características técnicas que marca la normativa actual, que son los responsables de los siniestros de mayor gravedad.

Como principal novedad, la Policía Local de València ha comenzado a exigir en estas actuaciones a las personas usuarias de patinetes eléctricos el seguro de responsabilidad civil, la inscripción del vehículo en el registro de la DGT y la etiqueta identificativa correspondiente. Esta nueva línea de control ya se ha aplicado en los cuatro barrios donde se han iniciado las actuaciones.

Los datos registrados durante los días 23, 24, 27 y 28 de abril, y el 4 y 5 de mayo ofrecen un primer balance operativo de 219 denuncias formuladas y 129 vehículos inmovilizados.

La actuación no se limita a esas cuatro jornadas, sino que tendrá continuidad en los barrios en los que se ha detectado una necesidad de mayor presencia policial debido a situaciones de conflictividad social, problemas de convivencia, molestias vecinales, uso indebido del espacio público e incumplimientos relacionados con la circulación de patinetes eléctricos.

SEGURO, INSCRIPCIÓN EN LA DGT Y ETIQUETA

La principal novedad de estas actuaciones es que la Policía Local ha comenzado a exigir a las personas usuarias de patinetes eléctricos tres requisitos vinculados a la identificación, control y trazabilidad del vehículo: seguro de responsabilidad civil; inscripción del vehículo en el registro de la DGT; etiqueta identificativa del vehículo.

La incorporación de estos controles permite comprobar no solo la conducta de la persona usuaria durante la circulación, sino también la situación administrativa del vehículo. Con ello se pretende reforzar la seguridad vial, facilitar la identificación de los patinetes eléctricos y avanzar hacia un uso más seguro, responsable y ordenado de estos vehículos en la ciudad.

Esta exigencia ya se ha empezado a aplicar en las primeras actuaciones desarrolladas en Saïdia, Orriols, Malvarrosa, La Roqueta y Beteró, y se mantendrá en los próximos controles que se realicen en barrios con demandas vecinales por problemas de convivencia, conflictividad social o uso indebido del espacio público.

PRINCIPALES INFRACCIONES DETECTADAS

El análisis de las denuncias permite identificar varios grupos de infracciones especialmente relevantes desde el punto de vista de la seguridad vial y del control de los patinetes eléctricos.

Una de las infracción más numerosa ha sido circular utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos de sonido, con 49 denuncias. Esta conducta reduce la capacidad de atención de la persona conductora y dificulta la percepción de estímulos sonoros esenciales para la seguridad vial, especialmente en entornos urbanos con presencia de peatones, cruces, calzadas compartidas y otros vehículos.

El bloque relativo a la falta de seguro de responsabilidad civil suma 55 denuncias. También destaca el bloque de infracciones vinculadas al incumplimiento de las características técnicas reglamentarias, que incluye la manipulación del VMP para deslimitar la velocidad o la instalación de baterías externas modificando la instalación eléctrica. En total, este grupo alcanza 29 denuncias.

En materia de drogas, los controles permitieron detectar ocho infracciones relacionadas con resultado positivo en drogas. Además, se formularon dos denuncias por negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas. Por falta de documentación se han interpuesto 16 multas, por no llevar casco ocho, por circular por acera o zonas peatonales siete y por otras infracciones de la normativa del tráfico 14.

Además, se detectaron otras infracciones puntuales relacionadas con la circulación de menores de 16 años, el uso manual del teléfono móvil u otros sistemas de comunicación, la circulación con carga mal acondicionada, circular superando las plazas permitidas, circular con un vehículo sin autorización administrativa para circular y otras infracciones relativas al Reglamento General de Vehículos.