La Policía interviene de madrugada una fiesta de cumpleaños en un local de Russafa (València) con 8 personas

VALENCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha intervenido esta madrugada en un local del barrio de Russafa de València donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños en la que estaban participando ocho personas, según han informado fuentes de la Jefatura.

Los agentes acudieron a la 01.00 horas al local tras alertados por ciudadanos por el ruido que se estaba produciendo en el interior y comprobaron que había ocho jóvenes de unos 20 años en el interior. El dueño del local explicó a los agentes que estaban celebrando un cumpleaños.

Ante esta situación los agentes levantaron un total de 16 actas, dos a cada una de las personas presentes, por no cumplir el toque de queda, fijado a las 23.00 horas desde el lunes y por no cumplir las medidas sanitarias, al no llevar mascarillas así como por haber mas de 6 personas en la reunión.