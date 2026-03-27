La Policía investiga una agresión con arma blanca de un hombre a otro en València

Coche de la Policía Nacional.
Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 18:52
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   VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional investiga una agresión con arma blanca por parte de un hombre a otro varón en la calle Santos Justo y Pastor, en València.

    Los hechos sucedieron el pasado martes, sobre las 23.00 horas, y un testigo alertó a la Policía de la agresión. La persona herida permanece con pronóstico reservado, indican las mismas fuentes.

    El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana ha asumido la investigación, ya que el presunto autor de la agresión está pendiente de detención.

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