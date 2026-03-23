La Policía investiga la desaparición de un empresario cuyo coche apareció quemado en Alicante

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando la desaparición de un empresario en Alicante. El vehículo de esta persona apareció quemado el pasado sábado en la capital alicantina.

A preguntas de los medios de comunicación sobre este caso, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado este lunes que el cuerpo policial continúa con las pesquisas y que "todas las líneas" están abiertas.

En la red social X, SOS Desaparecidos señala que se trata de Jesús T. L., que desapareció el pasado 18 de marzo en Alicante. También concreta que tiene 63 años, una estatura de 1,8 y otros detalles de su aspecto físico: complexión fuerte, camiseta blanca, cazadora marrón, pantalón 'beige' y zapatillas azules con letras 'heko' y tiras amarillas y verde fosforitas.