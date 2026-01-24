La policía investiga si el incendio con un fallecido y siete heridos pudo originarse en una estufa

1045440.1.260.149.20260124142924 Imagen de la fachada de la vivienda incendidada - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga si el incendio con un fallecido y siete heridos que se ha originado este sábado en una vivienda de un edificio en València pudo originarse en una estufa.

Así lo ha apuntado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, a preguntas de los medios de comunicación.

"Parece, en principio, que puede haber sido como consecuencia de una estufa. Son hipótesis que se dan, habrá que valorarlo, habrá que verlo y habrá que investigarlo", ha señalado Bernabé.

En el incendio, un hombre ha fallecido y 19 personas han resultado heridas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). De las 19 personas heridas, doce han sido atendidas y dadas de alta 'in situ'. Las siete restantes han sido trasladadas a hospitales por inhalación leve de humo. Concretamente, un hombre de 43 años, un joven de 18 y dos niños menores de 16 años han sido trasladados a La Fe; una mujer de 33 años y dos niños menores de 2 y 9 años han sido trasladados al General.