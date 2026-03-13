La Policía Local de Algemesí sanciona con 601 euros a dos menores por lanzar petardos sin medidas de seguridad

Archivo - Petards - BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo
VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Algemesí ha impuesto una sanción de 601 euros a dos niños por lanzar petardos en un parque infantil sin respetar las medidas de seguridad establecidas. La multa se repercutirá en sus tutores legales al ser menores de edad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Los hechos se produjeron cuando una patrulla detectó que los niños se encontraban, junto con sus padres, utilizando de mala manera artículos pirotécnicos dentro de la zona de juegos infantiles, dañando el mobiliario y urbano sin cumplir las normas básicas de seguridad exigidas para este tipo de actividades.
Esta conducta supone una infracción del artículo 36.12 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, que considera infracción grave la utilización de artículos pirotécnicos incumpliendo la normativa aplicable o sin adoptar las medidas de seguridad obligatorias.
De acuerdo con esta normativa, las sanciones por el uso inadecuado de material pirotécnico pueden oscilar entre 601 y 30.000 euros, especialmente cuando se produce en espacios públicos sensibles, como por ejemplo zonas infantiles, o cuando se realiza fuera del horario permitido o utilizando mobiliario urbano.
Al respecto, el regidor de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha señalado: "la pólvora forma parte de nuestra cultura festiva, pero siempre tiene que utilizarse con responsabilidad y respetando las normas de seguridad". "Desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando porque las Fallas se vivan con alegría, pero también con seguridad para toda la ciudadanía", ha recalcado.
Desde el consistorio se recuerda a la ciudadanía la importancia de hacer un uso responsable de la pirotecnia con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas y evitar sanciones y situaciones de riesgo en el espacio público.
El alcalde, José Javier Sanchis, ha remarcado la necesidad de tener consideración con los horarios de descanso, animales y personas con hipersensibilidad sensorial.