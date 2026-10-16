La Policía Local de Alicante detiene con ayuda de la perra Kata a un hombre que llevaba cocaína en una maleta

Imagen de la perra Kata, de la Unidad Canina de la Policía Local de Alicante, junto a efectos intervenidos por los agentes - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Canina de la Policía Local de Alicante ha detenido a un hombre de 28 años acusado de tráfico de drogas tras una intervención llevada a cabo el pasado domingo en la estación de autobuses con la intervención de la perra Kata, especializada en la detección de estupefacientes, que halló una maleta con 678 gramos de cocaína en su interior oculta entre ropa y otras pertenencias.

El arrestado se encontraba en situación de busca y captura e ingreso en prisión por otro delito contra la salud pública, dictada por un juzgado de Almería en 2020, ha informado el Ayuntamiento alicantino en un comunicado.

La operación se llevó a cabo cuando los agentes patrullaban por la estación de autobuses en la avenida de Loring y se acercaron a inspeccionar un autobús de la línea Algeciras-Barcelona estacionado en el andén octavo. En ese momento, introdujeron a la perra Kata en la bodega del vehículo y rápidamente se dirigió a marcar una maleta de color azul.

En el interior de la maleta, oculta entre ropa, los agentes localizaron una bolsa que contenía una sustancia pulverulenta de color banco y un paquete cuadrado con la misma sustancia, así como dos soportes de tarjeta de telefonía móvil y unas instrucciones de un reloj digital, que se corresponden con el modelo y marca que portaba el detenido en su muñeca.

La Unidad Canina también comprobó que el arrestado llevaba consigo dos teléfonos móviles, cuyas tarjetas pertenecían a la misma compañía de los soportes localizados en la maleta. Él mismo reconoció en ese momento que quería recuperar la ropa de la maleta cuando recuperara la libertad.