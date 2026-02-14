Policía Local, Bomberos y Brigadas Municipales realizan cerca de 300 intervenciones por el temporal

Imagen de una intervención relacionada con el temporal de viento. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Castellón, los Bomberos de la ciudad y el retén de las Brigadas Municipales han realizado cerca de 300 intervenciones relacionado con el temporal de viento, según ha precisado el consistorio en un comunicado.

Cabe destacar que, pese a la gran cantidad de incidencias registradas, todas ellas se han saldado únicamente con daños materiales, sin que haya habido que lamentar daños personales.

Entre las actuaciones más relevantes, uno de los accesos a la urbanización Tossal Gros se ha visto afectado por la caída de varios árboles aunque no se han quedado incomunicados y se ha reabierto a lo largo de la tarde. Asimismo, en el aparcamiento del centro comercial Carrefour se ha desprendido una marquesina que ha ocasionado daños en varios vehículos estacionados. También se ha registrado la caída de un árbol de grandes dimensiones en la calle Segarra Ribes, sin que se hayan producido daños personales ni materiales de gravedad.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha elogiado "el trabajo incansable de nuestra Policía Local, de los Bomberos y de las brigadas municipales con cerca de 300 intervenciones atendiendo las llamadas de los ciudadanos y acudiendo con rapidez a solucionar los problemas ocasionados por los fuertes vientos provocados por la borrasca Oriana".

También ha querido agradecer "la labor de los servicios sanitarios, que han permanecido pendientes en todo momento, destacando que, afortunadamente, no se han registrado incidencias de gravedad".

El resto de intervenciones han estado relacionadas principalmente con el desplazamiento de contenedores, caída de tótems informativos, desprendimiento de ramas y cascotes, caída de placas solares, daños en fachadas, carteles, postes de telefonía, antenas, persianas y soportes publicitarios.

En cuanto a los registros meteorológicos, las rachas de viento han alcanzado los 109,4 kilómetro por hora en la estación de Tetuán, los 104,6 km/h en el Palau de la Festa y se han superado los 100 km/h en todas las estaciones del centro urbano. El Ayuntamiento mantiene activo el Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castellón (PlatemCAS).

También se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad durante la jornada, evitando desplazamientos innecesarios y no transitando por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse.

Además, se recomienda asegurar toldos y objetos en balcones, terrazas y azoteas, extremar la precaución al volante, no encender fuego en exteriores, informarse únicamente a través de canales oficiales, retirar las terrazas al aire libre y no sacar enseres voluminosos a la vía pública. Se espera que durante la mañana del domingo las condiciones meteorológicas experimenten una mejoría progresiva.