La Policía Local de Cullera recupera dos perros robados en Pinedo y facilita su retorno con la familia

Perros recuperados - AYUNTAMIENTO CULLERA

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cullera (Valencia) ha recuperado dos perros que fueron robados el pasado mas de marzo en Pinedo. Los agentes de la Unidad Canina de Cullera, durante una intervención rutinaria en un domicilio, localizaron varios perros que gracias al detector de microchips han podido confirmar que eran India y Thor, dos 'cane corso' que ahora han podido volver con su familia.

Ambos animales constaban en las bases de datos oficiales como robados con la correspondiente denuncia de su propietario. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente para contactar con sus propietarios y coordinar su retorno, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

El encuentro entre los perros y su familia estuvo marcado por una "gran emoción" después de "meses de incertidumbre y de investigación". Los propietarios quisieron agradecer personalmente la implicación de todas las personas que han colaborado en su localización, así como la profesionalidad de los cuerpos de seguridad cullerenses.

El Ayuntamiento de Cullera ha destacado la tarea desarrollada por la Policía Local y la importancia de la identificación mediante microchip, una herramienta fundamental para, entre otros, facilitar la recuperación de animales perdidos o robados y garantizar su bienestar.

Un desenlace que cierra esta historia con "final feliz", puesto que había generado una "gran preocupación" entre los propietarios y "numerosas muestras de solidaridad" en las redes sociales.