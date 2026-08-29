La Policía Local incrementa la vigilancia en El Saler ante el incendio forestal declarado el jueves

Policía desaloja la playa durante un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha incrementado este sábado la vigilancia en La Devesa de El Saler tras el incendio, ya estabilizado, declarado el pasado jueves. Los agentes vigilan la masa forestal tras confirmar la investigación que el fuego no se produjo por causas naturales, por lo que se trabaja en la vigilancia y constante supervisión de la zona.

"Desde el Ayuntamiento de València no queremos que esto quede impune, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y, por ello, lo que ha hecho la Policía Local de València es reforzar la vigilancia en la zona porque tenemos que controlar el perímetro. Esa vigilancia la hemos reforzado para que haya mayor control y mayor vigilancia en el entorno de la Devesa", ha confirmado el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero.

En declaraciones a los medios, Caballero ha subrayado que se han ampliado los equipos de vigilancia con más patrullas de Policía Local que este sábado vigilan toda La Devesa "para mantener la seguridad en todo momento mientras, a su vez, se llevan a cabo las labores de extinción".

"Esa es la prioridad para los agentes, supervisar y mantener la vigilancia", ha añadido el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, que ha destacado, además, que "este dispositivo se mantendrá a lo largo de las próximas jornadas para seguir protegiendo el Parque Natural".

Asimismo, cabe recordar que, como la alcaldesa de València, María José Catalá, ya anunció, la Policía Local aportará a las autoridades las informaciones que los vecinos y vecinas del pueblo de El Saler han ido aportando en los últimos días y que se consideran relevantes de cara a la investigación sobre el incendio, que continúa abierta y que ya apunta claramente a que puede haberse provocado de forma intencionada o al menos no por causas naturales.

CAÑONES SIDEINFO

El Ayuntamiento de València está trabajando en el plan de ampliación del número de cañones Sideinfo instalados en La Devesa. En la actualidad, se dispone ya de once cañones antiincendios, que tienen un coste de 1.527.526,10 euros, y permiten un volumen de agua movilizable de 10.000 litros por minuto. Esta capacidad equivale a casi el doble de la descarga de un avión anfibio convencional, con capacidad para 6.000 litros.

Además, ya se han realizado los primeros análisis del agua que ofrecerán la información necesaria para conocer si el agua utilizada en estos nuevos cañones puede proceder de pozos o es necesaria la construcción de nuevas infraestructuras para, de esta forma, no comprometer el suministro de agua que llega a la población de El Saler.