El Seprona descarta causas naturales en el incendio de El Saler y apunta a un fuego intencionado

Bomberos trabajando este viernes en el fuego de El Saler - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, señalan un "descarte claro" de causas naturales en el origen del incendio en el parque natural de El Saler, y apuntan a un "impacto directo de llama".

Así lo ha declarado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en la zona del incendio, donde ha señalado que, por tanto, el fuego "sería intencionado". "Por lo tanto ahora vamos a trabajar en todas las vías de investigación para determinar la autoridad", ha avanzado Bernabé.

El fuego se declaró sobre las 13.000 horas de etse jueves y obligó a declarar la situación 2 del Plan especial de Incendios Forestales (PEIF) y a evacuar a los vecinos de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 de la Gola de Pujol y residentes en los campings de la zona.