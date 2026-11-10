La Policía Local de Sueca detiene de madrugada a los presuntos ladrones de cobre del alumbrado público

Avenida afectada por los robos - AYUNTAMIENTO SUECA

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sueca (Valencia) ha participado en la madrugada de este martes en la detención de cuatro personas, de entre 18 y 45 años, por su presunta implicación en los robos de cable de cobre registrados durante las últimas noches en Sueca y en otros municipios próximos.

Ante la sucesión de estos hechos, la Policía Local de Sueca había establecido un dispositivo especial de vigilancia y prevención, con la participación de agentes de refuerzo y medios aéreos, intensificando la presencia policial en las zonas más vulnerables del municipio, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

"Quiero felicitar públicamente a todos los agentes que han participado en los diferentes dispositivos por su profesionalidad y trabajo preventivo. Estos actos vandálicos suponen un gasto importante, pero sobre todo provocan problemas de seguridad a la ciudadanía al quedarse calles y avenidas a oscuras hasta que podamos restablecer el suministro eléctrico. Seguiremos reforzando la vigilancia y poniendo los recursos necesarios para proteger a Sueca y su ciudadanía", ha señalado el alcalde de Sueca, Julián Sáez.

Durante el operativo se han establecido alrededor de 15 puntos de control, con más de 20 identificaciones de personas y vehículos, así como numerosas vigilancias preventivas en coordinación con la Guardia Civil.

El trabajo ha dado sus frutos esta madrugada, cuando agentes de la Policía Local han localizado e interceptado un vehículo ocupado por cuatro personas que transportaba una importante cantidad de cable de cobre, presuntamente destinado a la venta, y que se disponía a abandonar la población.

Una vez interceptado el vehículo, se han personado en el lugar efectivos de la Guardia Civil que han colaborado con los agentes de la Policía Local en la actuación, que ha culminado con la detención conjunta de los cuatro ocupantes.

La investigación continúa abierta para determinar si los detenidos podrían estar relacionados con otros hechos delictivos cometidos en Sueca y en poblaciones de la zona, así como para esclarecer si podrían formar parte de una organización criminal dedicada a esta clase de robos.

Desde el consistorio destacan que estos robos han provocado que varias zonas de Sueca se quedaran sin alumbrado público, ocasionando importantes perjuicios a la ciudadanía y daños materiales que se estiman por encima de los 60.000 euros, cantidad muy superior al valor económico del cobre sustraído.

Por ello, la Policía Local de Sueca se quiere poner en valor el trabajo preventivo, la implicación de los agentes y la coordinación entre cuerpos de seguridad, que han resultado fundamentales para el desarrollo de esta actuación. La Policía continuará reforzando la vigilancia para evitar nuevos robos y garantizar la protección de las infraestructuras y los servicios públicos del municipio.