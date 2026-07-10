La Policía localiza al bebé sustraído en Gandia y detiene a los padres y a una hermana

Archivo - Un Agente de la Policía Nacional
Archivo - Un Agente de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 10 julio 2026 10:13
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VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional localizaron anoche al bebé de pocos días sustraído del Hospital Francesc de Borja de Gandia (Valencia) y detuvieron a los padres y a una de sus hermanas, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

La bebé, cuya tutela tiene asumida la Generalitat, se encontraba en el momento del arresto junto a la hermana también detenida y la Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación.

La bebé fue sustraída el jueves por la mañana del hospital y desde un primer momento la Policía sospechaba del padre, de origen argelino. Los progenitores habían ido a visitar a la menor al hospital donde estaba ingresada tras haber dado positivo en cocaína.

En un momento determinado, la madre alertó de la desaparición de la bebé y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) comenzaron la búsqueda tanto de ella como de su padre, quien tampoco estaba ya en el hospital.

La Generalitat --en concreto la Dirección Territorial de Alicante, de donde son los padres-- tiene asumida desde ayer por desamparo la tutela de la recién nacida. La Dirección Territorial denunció los hechos.

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