La Policía Nacional desmantela en Alicante una cultivo indoor de 190 plantas de marihuana y detiene a un hombre

Plantación 'indoor' de marihuana en Alicante - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Alicante han desarrollado una investigación contra el tráfico de drogas en la que se ha conseguido desmantelar un cultivo 'indoor' de 190 plantas de marihuana instalada en una vivienda de la zona Norte de Alicante. Además, se ha saldado con la detención de un hombre de 48 años.

La investigación policial se inició después de que tres informes elaborados por agentes de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Local de Alicante informasen de la posible localización de una plantación de marihuana oculta en una vivienda de la zona norte de Alicante, según han informado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Analizada toda la información por parte de los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante, y tras diversas gestiones policiales se realizó un dispositivo de vigilancia en torno al inmueble investigado con el que se pudo comprobar que en el mismo residía un varón que se encargaba de vigilar y mantener el cultivo.

Una vez identificado plenamente el varón, se estableció un dispositivo policial con el que se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda mediante mandamiento judicial, en que los agentes hallaron en su interior una plantación 'indoor' de marihuana con 190 plantas.

El inmueble carecía de contrato con una distribuidora eléctrica y el investigado al parecer había enganchado de forma ilegal el suministro a la red eléctrica.

En el operativo, llevado a cabo por parte de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Alicante, han participado también agentes de la UIP (Unidad de Intervención Policial) de la Policía Nacional y agentes de la Unidad Canina de Policía Local.

Finalmente los agentes procedieron a la detención del varón de nacionalidad española de 48 años de edad. En el registro domiciliario donde se intervinieron 190 plantas, también se incautaron múltiples efectos para el cultivo indoor de marihuana y 520 euros en efectivo.

Al detenido, al que se le imputan los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, el cual ha sido detenido en ocasiones anteriores por tráfico de drogas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.