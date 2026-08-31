La Policía Nacional detiene a cuatro personas en la playa del Postiguet de Alicante por robos a bañistas

La Policía Nacional detiene a cuatro personas en la playa del Postiguet por robos a bañistas - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha reforzado la presencia en la playa del Postiguet de Alicante y sus inmediaciones, que ha permitido interceptar in fraganti a cuatro autores de delitos de hurtos al descuido a bañistas y esclarecer hechos recién cometidos, incluso a recuperar los efectos sustraídos. La coordinación policial, la colaboración ciudadana y las patrullas de paisano desplegadas por la zona han sido "elementos clave" de este logro.

Tal es el caso de tres de estas intervenciones policiales que los agentes de la Comisaría del distrito de Alicante-Centro llevaron a cabo como parte de este dispositivo de refuerzo muestran distintos campos de actuación de la Policía Nacional a la hora de prevenir estos delitos, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

De este suceso se ha tenido conocimiento cuando dos mujeres jóvenes se presentaron en la oficina de denuncias de la Comisaría de Alicante Centro para informar de la sustracción de sus pertenencias cuando se bañaban en la playa del Postiguet.

Las dotaciones de la propia comisaría han recabado los datos de los testigos y de las propias víctimas sobre los posibles autores, quienes podrían haber sido dos hombres que merodeaban por la zona de las toallas donde se encontraban las suyas y que, posteriormente, vieron abandonar la playa con dos mochilas de similares características a las de las víctimas.

A continuación, la información recabada ha sido comunicada al resto de unidades de servicio y se ha iniciado una búsqueda por la zona y por las inmediaciones de estaciones de servicio público de transportes susceptibles de ser utilizados para huir.

Paralelamente a ello, una dotación de la Policía Nacional había detectado a dos individuos en la estación de autobuses que, al advertir la presencia policial, se mostraron "nerviosos y esquivos", por lo que les interceptaron.

Los agentes encontraron entre las pertenencias de ambos individuos cuatro teléfonos móviles, con "claros síntomas" de ser de procedencia ilícita y de los que no daban versiones coherentes sobre el hecho de llevarlos encima, por lo que comenzaron a hacer gestiones relativas a su procedencia.

Seguidamente, al recibir la información sobre la sustracción en la playa y cotejar la información recibida con el hallazgo de los terminales telefónicos, los agentes han podido determinar que se trataban de los anteriormente sustraídos a las bañistas, por lo que ambos hombres de 24 y 27 años han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de hurto.

COLABORACIÓN CIUDADANA

En el segundo suceso, los agentes de la Policía Nacional han contado con un "apoyo fundamental" en muchas ocasiones para conseguir esclarecer hechos delictivos como es la colaboración ciudadana.

Una dotación de servicio en labores de prevención por la Playa del Postiguet advirtió de que en la zona de la arena de la playa había "revuelo" y que distintos ciudadanos les requerían puesto que, al parecer, había en la arena un hombre que estaba intentando sustraer pertenencias a los bañistas.

Seguidamente, los agentes vieron que un usuario de la playa trataba de retener a un hombre y fueron requeridos por éste, por lo que se aproximaron al lugar y se hicieron cargo de la situación.

Cuando los agentes se entrevistaron con el hombre que tenía retenido al otro, éste les dijo que había sorprendido al individuo que trataba de retener hurtando una mochila de otra bañista, por lo que decidió interceptarle para evitarlo y alertar al resto de usuarios de la playa para que lo comunicasen a la Policía.

En esos instantes se presentó en el lugar la propietaria de la mochila que iba a ser sustraída, a quien le fue entregada, y quedó detenido el individuo que había sido retenido, de 25 años de edad, como presunto responsable de un delito de hurto.

LABORES DE PREVENCIÓN

En el tercer suceso, tres agentes de paisano en labores de prevención observaron a un individuo que caminaba sospechosamente entre las toallas cuando prestaba especial atención a las pertenencias de los bañistas y se agachaba de vez en cuando a mirarlas de cerca.

Por tal motivo, los agentes decidieron realizar una vigilancia discreta sobre el individuo quien, de repente, se aproximó hasta una sombrilla y cogió dos bolsos que había entre las toallas, para a continuación alejarse con ellos apresuradamente.

Sin embargo, los agentes que le estaban observando le interceptaron con el botín encima y localizaron a continuación a las víctimas, que estaban dándose un baño mientras tanto en el mar.

Las víctimas valoraron las pertenencias que portaban en sus bolsos en 3.010 euros entre teléfonos móviles, objetos electrónicos y otros artículos. Los agentes han interceptado al hombre, de 25 años de edad, igualmente como presunto responsable de un delito de hurto.