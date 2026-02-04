La Policía Nacional detiene a dos hombres tras desmantelar un punto de venta de droga al menudeo en Elche

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga al menudeo en Elche - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio alicantino de Elche a dos hombres, de 25 y 36 años, acusados de un delito de tráfico de drogas después de desarticular un punto de venta de estupefacientes al menudeo ubicado en el barrio de Carrús.

En un registro practicado por los efectivos policiales, se han intervenido 1.185 gramos de hachís, otros 40 de marihuana, once de cocaína, ocho de cristal, siete pastillas de éxtasis y 310 euros en efectivo.

El Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Policía Nacional de Elche tuvo conocimiento de un punto de venta de droga al menudeo, debido tanto a las denuncias vecinales como al incremento de sanciones de actas de droga realizadas en las inmediaciones de dicho domicilio por parte de agentes de seguridad ciudadana.

Los policías establecieron varios dispositivos de vigilancia en diferentes días, durante los que pudieron observar que dicho punto era gestionado por dos hombres. Cada uno de ellos tenía definida una función, hasta el punto de que establecían turnos de vigilancia para evitar la acción de los agentes, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Según la Policía Nacional, los dos varones presuntamente no solo servían la sustancia en el interior del domicilio, sino que en ocasiones efectuaban reparto en sitios donde habían quedado de manera previa con los compradores y se desplazaban en patinete eléctrico.

Los investigadores, tras hallar "gran cantidad de indicios probatorios e inequívocos" de que estaban ante lo que en el argot policial se denomina "punto negro" de venta de sustancias estupefacientes, planearon un operativo de entrada y registro en el domicilio investigado, con la previa autorización del juzgado competente.

Durante el registro, en el domicilio investigado se intervinieron esos once gramos de cocaína, 1.185 de hachís, 40 de marihuana, ocho de cristal, siete pastillas de éxtasis y 310 euros en efectivo, así como dos básculas de precisión y útiles para el tratamiento y envasado de la sustancia estupefaciente.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche.