La Policía Nacional detiene en Elda a tres personas por tráfico de drogas en controles de seguridad

Material incautado - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elda a tres personas --dos varones y una mujer, de 27, 36 y 49 años-- de edad como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Las detenciones se han producido en dos actuaciones diferentes en las que se han intervenido importantes cantidades de sustancias estupefacientes destinadas presuntamente al tráfico de drogas, ha informado Jefatura en un comunicado.

En la primera de las actuaciones, los hechos tuvieron lugar cuando una dotación de seguridad ciudadana que se encontraba de servicio observó un vehículo mal estacionado. En su interior, una mujer ocupaba el asiento del copiloto y mostraba una actitud vigilante. Poco después, se observó a un varón aproximarse a dicho vehículo y subirse al mismo ocupando el asiento del conductor.

Ante el comportamiento de ambos, los agentes se aproximaron con el fin de llevar a cabo su identificación y tras una inspección del vehículo localizaron bajo el asiento del conductor un paquete envuelto con plásticos. El varón manifestó que se trataba de cocaína con un peso aproximado de un kilogramo.

Por estos hechos, ambos ocupantes fueron detenidos por su participación en un delito de tráfico de drogas. A su vez, el vehículo fue intervenido.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda, decretándose el ingreso en prisión para ambos detenidos.

UN DETENIDO QUE CIRCULABA EN UN PATINETE DE FORMA IRREGULAR

En una segunda intervención, otra patrulla de seguridad ciudadana circulaba con el vehículo policial en una zona habitual de compraventa de sustancias estupefacientes y observaron a un varón que circulaba a bordo de un patinete en dirección prohibida y a gran velocidad.

Ante esta conducta, los agentes procedieron a darle el alto y tras su identificación, localizaron entre sus pertenencias un envoltorio de látex en cuyo interior se hallaba una bolsa que contenía heroína con un peso que superaba los 35 gramos.

Tras los hechos, los agentes llevaron a cabo su detención como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas, al considerarse la cantidad intervenida muy superior a la destinada al consumo propio, evidenciando una posible finalidad de distribución o tráfico ilícito.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.

Ambas intervenciones se enmarcan dentro de los dispositivos de prevención y control desarrollados por los agentes para combatir este tipo de delitos.