La Policía Nacional frustra una estafa de 400.000 euros a una mujer septuagenaria y detiene a dos implicados

La Policía Nacional frustra una estafa de 400.000 euros a una mujer septuagenaria y detiene a los dos implicados en la trama - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, una mujer de 33 años de edad y un varón 53 años, tras haberse apropiado presuntamente de las joyas y 29.300 euros en efectivo de la cuenta de una mujer de 77 años de edad a quien, además, habían embaucado para que se llevase a cabo la venta de su vivienda por un valor de 400.000 euros, con el supuesto fin de comprar otra mejor, según ha informado este cuerpo en un comunicado.

La actuación de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Alicante, evitó la consumación de una estafa a una mujer de avanzada edad, quien se personó en la Comisaría algo desorientada con el fin de denunciar un delito, supuestamente alguien le había quitado el dinero y las joyas de su casa.

Las gestiones resultantes llevaron hasta la presunta autoría de dos personas que, recientemente, habían estado relacionándose con la víctima; un varón y una mujer, con los que al parecer había estado yendo al banco últimamente a realizar extracciones de dinero, que sumaron un montante de 29.300 euros.

LA VIVIENDA EN VENTA

Además, se averiguó que había fijada una fecha en una notaría de Alicante para que se ejecutara la compra venta de la vivienda de la víctima, acto notarial que había sido gestionado por una inmobiliaria, quienes corroboraron que la propietaria había realizado la gestión de venta de la vivienda y que una mujer que se identificó como amiga de la vendedora, les indicó que debían abonar el dinero de la venta en una nueva cuenta que les aportó.

Finalmente, los agentes encargados del caso, tras identificar plenamente a ambas personas y después de conseguir otros indicios probatorios que incriminaban directamente a los investigados en los hechos, los localizaron y detuvieron como presuntos responsables de los delitos de hurto y estafa, remitiéndose todo lo actuado a los juzgados de instrucción de Alicante, siendo puesto a disposición del Juzgado de Guardia el varón encartado en los hechos.