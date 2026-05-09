La Policía Nacional investiga una agresión sexual a una joven de 18 años en València

Coche Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional está investigando una presunta agresión sexual a una joven de 18 años en València, según ha adelantado 'Las Provincias' y han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

Al parecer, los hechos han ocurrido sobre las 4 horas de este sábado. La violación se habría producido en las escaleras del acceso al aparcamiento de La Marina, indican las mismas fuentes.

Según la información publicada por 'Las Provincias', la víctima y el presunto agresor habían pasado la noche juntos y, al llegar a las escaleras del aparcamiento, ambos se besaron con el consentimiento de ella, pero poco después el joven la agredió sexualmente.