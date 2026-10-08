Un policía nacional muere en un accidente tras ser arrollado por su coche patrulla en Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional de 38 años, natural del municipio de Arahal (Sevilla), ha muerto en un accidente tras ser arrollado por su coche patrulla durante un acto de servicio en la ciudad de Alicante.

Según ha avanzado el diario 'Información' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales, los hechos ocurrieron este miércoles en la calle Campo de Mirra de la capital alicantina.

Las mismas fuentes han precisado que el policía quedó atrapado entre el vehículo y un bolardo, y que finalmente falleció a consecuencia de este accidente.

En una publicación en la red social Facebook, el Ayuntamiento de Arahal ha lamentado "profundamente" el "trágico fallecimiento" del agente, "vecino y natural" de la localidad: "La pérdida de un servidor público y paisano en circunstancias tan dolorosas conmueve a toda nuestra corporación y a la localidad".

"En estos momentos tan difíciles, queremos trasladar nuestro más sentido pésame, apoyo y sincero cariño a todos sus familiares, allegados y compañeros del Cuerpo Nacional de Policía", ha apuntado el consistorio este jueves.