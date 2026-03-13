La Policía Nacional registra instalaciones de Facpyme y recaba material tras la detención de Carlos Baño

Una agente de la Policía Nacional este viernes cargando una caja en un vehículo, en el marco de los registros en instalaciones de Facpyme tras la detención de Carlos Baño - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional practican este viernes diversos registros en instalaciones de la sede de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), que preside Carlos Baño, detenido en relación con una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, los policías han realizado entradas durante la mañana en dos despachos en la sede de la federación, ubicada en la calle Orense de la capital alicantina, y un trastero, dentro de estas pesquisas relativas a los bonos comercio de los años 2022 y 2023 impulsados por la Diputación de Alicante.

Varios agentes han salido al exterior con cajas que, posteriormente, han cargado en vehículos. El operativo, dirigido por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), parte de una directriz de la Fiscalía Anticorrupción y se inscribe en esta investigación.

Se da la circunstancia de que Baño, también presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, tenía hoy programada la presentación del 'Informe sectorial de turismo de la provincia de Alicante', acto al que no ha acudido. Desde la entidad cameral han señalado que la agenda de Baño se ha anulado "por imprevistos".

DILIGENCIAS SECRETAS

Por su parte, preguntada en una rueda de prensa por la detención de Baño, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha remarcado que las diligencias de este caso son secretas y que dependen de un juzgado de Alicante. También ha señalado que por el momento solo le consta el arresto del presidente de la entidad cameral y Facpyme.

Desde la Generalitat Valenciana, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha expresado, en relación con la detención, el "máximo respeto" a la actuación y diligencias judiciales, al tiempo que ha añadido: "Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, presunción de inocencia por delante".

Díez, en rueda de prensa, ha indicado que el arresto lo han conocido en mitad de la reunión del pleno del Consell de este viernes y ha afirmado que lo que sabe es a través de los medios de comunicación.

Por su parte, PSPV y Compromís en la Diputación de Alicante han anunciado este viernes, tras la detención de Baño, que van a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de estos bonos comercio, un programa que "se puso en marcha durante los años" en los que la institución provincial estaba presidida por Carlos Mazón, ahora 'expresident' de la Generalitat Valenciana por el PP.

Según el grupo socialista, "las bases del bono comercio 2022 fueron aprobadas el 10 de mayo de ese año; el 29 de junio, Carlos Baño Marhuenda fue elegido presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; y apenas 14 días después, el 13 de julio, constituyó como administrador único la empresa Nexo Retail Alicante SL, dedicada precisamente a la gestión de este tipo de campañas".

Para el PSPV, esta es una "coincidencia temporal" que resulta "especialmente llamativa". "Un mes después de asumir responsabilidades institucionales relacionadas con el tejido empresarial aparece una empresa creada específicamente para gestionar este tipo de programas. Cuando hablamos de cifras de decenas de millones de euros, es evidente que la ciudadanía necesita respuestas claras", ha asegurado.

De otro lado, Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación, cree que "todo el mundo ya sospechaba que la Cámara de Comercio de Alicante era la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, empezando por el actual gerente, Carlos Baño, quien sustituye al anterior, Carlos Mazón".

Asimismo, la portavoz de Vox y única diputada de esta formación en la institución provincial, Gema Alemán, considera que "hay que dejar que la administración de justicia trabaje y que la Diputación de Alicante colabore en lo necesario", ha trasladado en declaraciones remitidas a la prensa.